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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Из-за педофилов крупные бренды убирают рекламу из YouTube

22 февраля 2019 18:20
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В настоящий момент от рекламы отказались компании Nestle, Disney и Epic Games.
Сразу несколько компаний приостановили свои рекламные действия на YouTube. Это произошло после того, как начали появляться сообщения о том, что в комментариях к детским видео появляются сообщения от педофилов, передает life.ru со ссылкой на Bloomberg.

В настоящий момент от рекламы отказались компании Nestle, Disney и Epic Games. Все они создают контент для детей: еду, сериалы, кино, игры и так далее. Пока Google не решит проблему, компании хотят дистанцироваться от YouTube. 
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Комментарии



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