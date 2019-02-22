Из-за педофилов крупные бренды убирают рекламу из YouTube
22 февраля 2019 18:20
104
В настоящий момент от рекламы отказались компании Nestle, Disney и Epic Games. Все они создают контент для детей: еду, сериалы, кино, игры и так далее. Пока Google не решит проблему, компании хотят дистанцироваться от YouTube.
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