Искусственный интеллект создаст новые ароматы духов

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Нейросети проанализируют составы используемых веществ для подбора безопасных для человека духов. Кроме того, они создадут новые ароматы духов на основе имеющихся: подберут ранее не встречавшиеся сочетания запахов. Алгоритмы уже запомнили 1,7 миллиона ароматов.Отмечается, что искусственный интеллект не будет создавать новые духи самостоятельно. Он лишь поможет парфюмерной компании и сделает её исследования более точными. Первые духи, созданные совместно с Philyra, будут выпущены в 2019 году. Их приобретёт бразильская парфюмерная компания O Boticário.