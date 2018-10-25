Искусственный интеллект создаст новые ароматы духов
25 октября 2018 23:56
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Нейросети проанализируют составы используемых веществ для подбора безопасных для человека духов. Кроме того, они создадут новые ароматы духов на основе имеющихся: подберут ранее не встречавшиеся сочетания запахов. Алгоритмы уже запомнили 1,7 миллиона ароматов.
Отмечается, что искусственный интеллект не будет создавать новые духи самостоятельно. Он лишь поможет парфюмерной компании и сделает её исследования более точными. Первые духи, созданные совместно с Philyra, будут выпущены в 2019 году. Их приобретёт бразильская парфюмерная компания O Boticário.
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