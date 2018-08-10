Имущество банкротящегося сызранского завода «Нефтемаш» не сумели продать с торгов

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Во второй раз данное имущество «Нефтемаша» будут продавать по сниженной цене. За первый лот попросят 279,4 млн рублей, за второй и третий — 697,5 тыс. и 600,3 тыс. рублей.Сызранский завод «Нефтемаш» был организован в 1942 году на базе ремонтно-механических мастерских. До недавнего времени предприятие специализировалось на производстве нефтепромыслового оборудования и нефтеаппаратуры. Его бенефициарами выступали топ-менеджеры свердловской группы «Генерации» — президент и основатель группы Валерий Лаптев, Владислав Паклин и Александр Витковский.