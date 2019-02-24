Huawei представил складной смартфон Mate X
24 февраля 2019 21:13
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Huawei Mate X получил 8-дюймовый OLED-экран толщиной 5,4 миллиметра. В сложенном состоянии — это смартфон с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма общей толщиной 11 миллиметров. Устройство поддерживает работу с сетями 5G. Смартфон получил аккумулятор на 4500 миллиампер-час.
Huawei планирует начать продажи Mate X в середине 2019 года по цене 2607 долларов за модель с 512 гигабайтами встроенной памяти и восемью гигабайтами оперативной памяти.
Huawei представил смартфон Mate X меньше чем через неделю после презентации складного смартфона Samsung Galaxy Fold, получившего внутренний экран диагональю 7,3 дюйма и внешний диагональю 4,6 дюйма. Толщина устройства — 17 миллиметров, в развернутом виде — 6,9 миллиметра. Galaxy Fold начнут продавать 26 апреля по цене от 1980 долларов.
Фото: соцсети
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