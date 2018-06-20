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Гуцериев продает немецкой MediaMarktSaturn долю в «М.Видео» и получает контроль над MediaMarkt Russia
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Гуцериев продает немецкой MediaMarktSaturn долю в «М.Видео» и получает контроль над MediaMarkt Russia

20 июня 2018 23:54
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Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о продаже MediaMarktSaturn доли в продавце электроники «М.Видео». Вместе с тем миллиардер заработает еще и на сделке с российскими магазинами немцев — их у него купит его же компания.
Немецкая MediaMarktSaturn купит у группы «Сафмар» 15-процентную долю в российской розничной сети «М.Видео», говорится в сообщении немецкой компании. Эту информацию подтвердил и представитель «Сафмар», передает РБК.

За долю в «М.Видео» MediaMarktSaturn заплатит «Сафмару» €258 млн. Стоимость покупки может снизиться на €86 млн в зависимости от достижения «М.Видео» установленных показателей EBITDA в 2018 и 2019 годах и вычета налогов, отмечается в сообщении. Сейчас «Сафмару» принадлежит 57,7% акций ПАО «М.Видео», остальные 42,3% — в свободном обращении.

На сделку инвесторы отреагировал спокойно — в течение дня бумаги обеих компаний торговались как в плюсе, так и в минусе. К закрытию торгов на Московской бирже акции «М.Видео» подешевели на 1%, бумаги Сeconomy Group (владелец MediaMarkt) на Франкфуртской бирже подорожали на 2,5%. ​

Сделка должна увеличить прибыль на акцию Ceconomy Group примерно на 10%, так как компания зарабатывает на дивидендах со своих дочерних предприятий, отметил аналитик потребительского рынка Bloomberg Intelligence Крис Кавиарас. Акционеры «М.Видео» выиграют от прихода в компанию профессионального миноритария в лице MediaMarktSaturn, предположил аналитик АО «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

По условиям сделки финансово-промышленная группа Михаила Гуцерива также получит российское подразделение немецкой сети — MediaMarkt Russia. Это 42 магазина MediaMarkt и 90 корнеров MediaMarkt, расположенных в гипермаркетах Metro Cash&Carry. Но их «Сафмар» продаст «М.Видео». За эту часть сделки, как рассказал во время конференц-кола для инвесторов президент «М.Видео» Александр Тынкован, «Сафмар» получит ​еще 10,7 млрд руб., или €134 млн. Она будет финансироваться из собственных средств ретейлера и за счет банковского кредита, добавил он.

Эта сделка станет уже вторым случаем, когда «М.Видео» покупает активы у собственного владельца. В апреле 2018 года «М.Видео» закрыла сделку по покупке у группы «Сафмар» «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. без учета долга. Для сделки «М.Видео» привлекала кредит на сумму 40 млрд руб. у ВТБ под залог 100% долей управляющей компании «М.Видео Менеджмент». Именно из-за этой сделки «М.Видео» впервые за свою 25-летнюю историю получила значительную долговую нагрузку.

Сумму кредита, который компания привлечет для покупки MediaMarkt, «М.Видео» не раскрывает. Общая долговая нагрузка сети к концу 2018 года составит 55 млрд руб. с учетом сделки с MediaMarkt по консервативной оценке, рассказала во время конференц-кола финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова. Погасить долг ретейлер рассчитывает к 2022 году, как и было запланировано после сделки с «Эльдорадо», добавила она.

Сделка требует одобрения Федеральной антимонопольной службы, закрыть ее планируется в третьем квартале 2018 года. Компания не будет сохранять бренд MediaMarkt, магазины будут переименованы в «М.Видео» и «Эльдорадо». Ребрендинг продлится до середины 2019 года, юридическое объединение компаний будет закончено до конца 2019 года.

«Вторая часть сделки вызывает больше опасений, так как она повысит долговую нагрузку в обмен на актив, который в нынешнем виде убыточен», — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Но MediaMarkt войдет в сделку без своих долговых обязательств, возразил представитель «М.Видео». «М.Видео» планирует «существенно улучшить экономическую модель приобретенных магазинов» и рассчитывает дополнительно получить от сети до 110 млрд руб. выручки и 11 млрд руб. EBITDA за четыре года с 2019 по 2022 год, говорится в заявлении компании. «Фактически мы увеличиваем пул топовых магазинов сети», — объяснил Тынкован.

MediaMarkt вышел на российский рынок в 2006 году, но практически сразу столкнулся с проблемами. ​Сначала ретейлеру пришлось отказаться от своей традиционной красно-белой гаммы — незадолго до выхода на российский рынок в эти цвета «перекрасились» магазины «Эльдорадо». Немцам пришлось разрабатывать в России бело-малиновое оформлении. «В «Эльдорадо» хорошо знакомы с концепцией MediaMarkt, поскольку это ее главный потенциальный конкурент. Российская сеть «Эльдорадо» просто нанесла упреждающий удар и заставила этого гиганта, который никогда ни в чем себе не изменял, пошевелиться», — поясняли тогда участники рынка.

Затем российские компании, в числе которых были сети «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила», «Мир», «Евросеть», обвинили MediaMarkt, позиционирующий себя как дискаунтер, в демпинге. Формальным поводом послужила рекламная кампания ретейлера по распродаже телевизоров Panasonic по цене на 50% дешевле, чем в российских сетях. Конфликт дошел до того, что российские компании пригрозили отказом от работы тем поставщиками, которые предоставляли немцам более выгодные условия закупки техники. Коллективный бойкот в итоге вынудил вендоров отказаться от работы с MediaMarkt или выравнять условия.

Отвоевать у российских конкурентов значительную долю рынка немецкому ретейлеру не удалось, и уже в 2010 году MediaMarkt задумался об изменении стратегии развития в России — с органического роста на возможную покупку одного из лидеров рынка. Тогда стало известно о предварительных переговорах между MediaMarkt и «М.Видео», но сделка так и не состоялась.

​После девальвации рубля в 2014 году MediaMarkt начал сокращать сеть своих гипермаркетов. В 2016–2017 годах сеть Media Markt в России сократилась до 57 магазинов, к июню 2018-го — уже до 42. Именно оптимизация инвестиций и операционных расходов на открытие магазинов, по словам участников рынка, подтолкнула ретейлера в 2017 году к нестандартному шагу — открытию специализированных корнеров в Metro Cash & Carry​​. «Сафмар» еще предстоит оценить эффективность этих точек, — отметил источник РБК, близкий к российским акционерам. — Основной интерес в рамках интеграции с «М.Видео» представляют отдельные магазины».


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