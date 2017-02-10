Группа АВТОВАЗ по итогам 2016 года увеличила выручку до 184,9 млрд рублей
10 февраля 2017 12:54
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Розничные продажи LADA на российском рынке в 2016 году составили 266296 штук (-1%). Доля LADA на внутреннем рынке легковых автомобилей выросла на 2,2 пункта до 20,1%. Продажи LADA на экспортных рынках составили 18511 автомобилей (данные регистраций в 32 странах). Таким образом, совокупные розничные продажи LADA в России и за рубежом в 2016 году составили 284807 автомобилей.
Объем производства автомобилей четырех брендов (LADA, Renault, Nissan и Datsun) на заводах в Тольятти и Ижевске составил более 408 тыс. штук, включая сборочные комплекты.
Операционный убыток Группы «АВТОВАЗ» до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15,6 млрд рублей, что на 36,8% меньше, чем в 2015 году (24,7 млрд руб.). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили –25,0 млрд рублей. Чистый убыток Группы «АВТОВАЗ» в 2016 году составил 44,8 млрд рублей, включая обесценение и затраты на реструктуризацию. Баланс Группы «АВТОВАЗ» на 31 декабря отражает увеличение акционерного капитала на 26,1 млрд рублей, проведенное в декабре 2016 года, пишет АВТОСТАТ.
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