Главу Intel отправили в отставку за служебный роман

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«Intel проинформировали, что Кржанич имел в прошлом любовную связь с одним из сотрудников Intel. Проведенное расследование подтвердило факт нарушения принятых в Intel норм, которые запрещают служебные романы и относятся ко всем ее менеджерам», — говорится в сообщении Intel. Пол сотрудника, с которым Кржанич завел роман, при этом не уточняется.В пресс-службе Intel пояснили, что совет директоров компании проголосовал за отставку Кржанича, так как уверен в обязанности всех сотрудников Intel уважать ценности компании и исполнять требования принятого в ней кодекса поведения.Временно исполняющим обязанности гендиректора Intel назначен Роберт Сван, занимавший до сих пор пост главного финансового директора компании.Фото из открытых источников