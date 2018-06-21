Главу Intel отправили в отставку за служебный роман
21 июня 2018 22:52
77
«Intel проинформировали, что Кржанич имел в прошлом любовную связь с одним из сотрудников Intel. Проведенное расследование подтвердило факт нарушения принятых в Intel норм, которые запрещают служебные романы и относятся ко всем ее менеджерам», — говорится в сообщении Intel. Пол сотрудника, с которым Кржанич завел роман, при этом не уточняется.
В пресс-службе Intel пояснили, что совет директоров компании проголосовал за отставку Кржанича, так как уверен в обязанности всех сотрудников Intel уважать ценности компании и исполнять требования принятого в ней кодекса поведения.
Временно исполняющим обязанности гендиректора Intel назначен Роберт Сван, занимавший до сих пор пост главного финансового директора компании.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 июня 2018 21:08
Во время совещания президента с правительством вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что нефтяники из-за заморозки цен на бензин теряют 1 млрд руб. в день. Экономика региона
265
21 июня 2018 20:06
В ведомстве пояснили, что будут внесены лишь технические изменения, это не окажет влияния на стоимость. Экономика региона
147
20 июня 2018 23:46
Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Она обошла Италию и... Экономика региона
522
Финансы и Банки
21 июня 2018 20:42
ЦБ предложил обязать банки спрашивать у клиентов согласие на зачисление на их счет денег, переведенных по номеру мобильника. Переводы без согласия несут риски,... Финансы и Банки
204
21 июня 2018 18:24
Идеолог реконструкции элитного универмага в центре города «Галереи «Атриум» официально признан несостоятельным. Финансы и Банки
165
21 июня 2018 12:57
Все прочие банковские услуги и операции доступны в прежнем режиме работы офиса. Финансы и Банки
250
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
340
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
142
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
20
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
341
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1555
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1489
Бизнес
21 июня 2018 06:47
Но это только «верхушка айсберга». Бизнес
208
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
459
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
161
Новости компаний
21 июня 2018 22:52
Intel объявила об увольнении Брайана Кржанича, возглавлявшего компанию с 2013 года. Отставку гендиректора объяснили нарушением им норм компании, запрещающих... Новости компаний
76
21 июня 2018 21:40
«МегаФон» и «ВымпелКом» не смогли договориться о том, кому будет принадлежать бренд «Евросеть» и решили его просто заморозить. Но и другие... Новости компаний
177
20 июня 2018 23:54
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о продаже MediaMarktSaturn доли в продавце электроники «М.Видео». Вместе с тем миллиардер заработает еще и на... Новости компаний
523
20 июня 2018 16:08
Производство спецхолодильника для меховых изделий начали на заводе в Зеленодольске. Новости компаний
289
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
210
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
134
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
147
Транспорт
21 июня 2018 17:19
Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россиией и Уругваем, который состоится... Транспорт
190
21 июня 2018 14:03
В случае его принятия штраф увеличится с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Транспорт
151
21 июня 2018 13:10
Это связано с очередным матчем ЧМ-2018. Транспорт
289
21 июня 2018 09:24
Рекорд аэропорт поставил 18 июня. Транспорт
173
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
294
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
478
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
75
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
49
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
48
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
578
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
44
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
449
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
737
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
902
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
637
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1999
Мероприятия