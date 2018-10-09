Глава NASA назвал отношения между Россией и США в космосе великолепными

67

— Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны, — сказал руководитель агентства на встрече со студентами МГУ.По его словам, тесное сотрудничество позволило двум странам сделать намного больше, нежели они бы достигли по отдельности. Сейчас стороны активно обсуждают вопрос полёта на Луну, а также создания транспортной системы между Землёй и её спутником.Кроме того, Брайденстайн заявил, что NASA готово сотрудничать с Россией и в других проектах.