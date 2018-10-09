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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Глава NASA назвал отношения между Россией и США в космосе великолепными

9 октября 2018 23:01
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По мнению руководителя агентства, такие же отношения должны быть налажены и в других сферах.
Глава NASA Джим Брайденстайн считает, что между Россией и США в космосе сложились великолепные отношения. Об этом он заявил в ходе визита в Москву, передаёт life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

— Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны, — сказал руководитель агентства на встрече со студентами МГУ.

По его словам, тесное сотрудничество позволило двум странам сделать намного больше, нежели они бы достигли по отдельности. Сейчас стороны активно обсуждают вопрос полёта на Луну, а также создания транспортной системы между Землёй и её спутником.

Кроме того, Брайденстайн заявил, что NASA готово сотрудничать с Россией и в других проектах. 
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