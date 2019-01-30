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Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

30 января 2019 15:51
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О каких именно странах идет речь, он не уточнил, но в компании ранее признавали, что давление доллара было заметным в том числе и в России.
Как передает РБК, Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона. Речь идет о стоимости iPhone в странах, где национальная валюта значительно снизилась по отношению к американскому доллару. Об этом заявил глава Apple Тим Кук в интервью Reuters.

«Мы решили вернуться [к ценам на iPhone], более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах», — пояснил глава компании. Он отметил, что в странах, где национальные валюты заметно ослабли по отношению к доллару, «рост цен на iPhone был, очевидно, более значительным». Решение изменить цены было принято после оценки макроэкономических условий на этих рынках, добавил Тим Кук.

О каких конкретно странах идет речь, он не сказал, как и не уточнил, когда и как часто компания может снижать цены. По данным Reuters, ранее представители Apple сообщали, что среди стран, чьи валюты сильно потеряли к доллару, в том числе Россия, Турция и Бразилия. Кроме того, снижение объемов продаж iPhone было зафиксировано в Китае.

Новый iPhone XS, выпущенный в сентябре, Apple оценила в $999, что равно стоимости его предшественника — iPhone X, выпущенного в 2017 году. В России стоимость iPhone XS на старте продаж начиналась от 87 990 руб.

30 января Apple отчиталась за первый квартал 2019 финансового года: за период с 1 октября по 29 декабря 2018 года выручка компании от продаж iPhone снизилась на 15%, выручка от других товаров и услуг выросла на 19%. Общая выручка составила $84,3 млрд, чистая прибыль — почти $20 млрд. По сравнению с аналогичными данными за первый квартал 2018 финансового года оба показателя снизились ($88,3 млрд и более $20 млрд соответственно).

Wall Street Journal отмечает, что впервые за десять лет снизились и выручка, и чистая прибыль Apple за первый квартал финансового года, на который приходятся рождественские и новогодние праздники, когда люди активно покупают подарки.​


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