Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone
30 января 2019 15:51
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«Мы решили вернуться [к ценам на iPhone], более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах», — пояснил глава компании. Он отметил, что в странах, где национальные валюты заметно ослабли по отношению к доллару, «рост цен на iPhone был, очевидно, более значительным». Решение изменить цены было принято после оценки макроэкономических условий на этих рынках, добавил Тим Кук.
О каких конкретно странах идет речь, он не сказал, как и не уточнил, когда и как часто компания может снижать цены. По данным Reuters, ранее представители Apple сообщали, что среди стран, чьи валюты сильно потеряли к доллару, в том числе Россия, Турция и Бразилия. Кроме того, снижение объемов продаж iPhone было зафиксировано в Китае.
Новый iPhone XS, выпущенный в сентябре, Apple оценила в $999, что равно стоимости его предшественника — iPhone X, выпущенного в 2017 году. В России стоимость iPhone XS на старте продаж начиналась от 87 990 руб.
30 января Apple отчиталась за первый квартал 2019 финансового года: за период с 1 октября по 29 декабря 2018 года выручка компании от продаж iPhone снизилась на 15%, выручка от других товаров и услуг выросла на 19%. Общая выручка составила $84,3 млрд, чистая прибыль — почти $20 млрд. По сравнению с аналогичными данными за первый квартал 2018 финансового года оба показателя снизились ($88,3 млрд и более $20 млрд соответственно).
Wall Street Journal отмечает, что впервые за десять лет снизились и выручка, и чистая прибыль Apple за первый квартал финансового года, на который приходятся рождественские и новогодние праздники, когда люди активно покупают подарки.
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