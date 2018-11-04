"Фрегат" со спутником "Глонасс-М" отделился от ракеты "Союз"
4 ноября 2018 19:02
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Как сообщает РИА "Новости", головной блок ракет отделился в 23:28 по московскому времени.
Пуск космического аппарата был выполнен в 23:17 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Вывод "Глонасс-М" на орбиту займёт примерно несколько часов.
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