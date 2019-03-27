Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
27 марта 2019 22:17
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В рамках реструктуризации к июлю будут закрыты заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга).
Отмечается, что такие меры приведут к сокращению сотрудников, "которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций".
Акционеры подписали договор о намерениях реструктуризировать совместное предприятие.
"Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ "Алабуга", — сообщает компания.
С помощью таких мер компания рассчитывает "вернуться к прибыльности" и повысить "эффективность инвестиций".
Контроль в российском СП Ford передает своему партнеру.
"В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО "Соллерс" остаются партнерами, при этом Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале", — говорится в сообщении.
Сейчас СП Ford Sollers владеет тремя производственными площадками в России — во Всеволожске (Ленинградская область), Набережных Челнах и Елабуге (Татарстан). Их суммарная мощность — около 350 тысяч машин в год. Завод во Всеволожске выпускает Ford Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Ford Fiesta и EcoSport. Продажи компании в России за первые два месяца текущего года упали на 45%, до 4,17 тысячи штук.
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