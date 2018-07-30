FT рассказала о риске для устройств Apple из-за торговой войны Трампа
30 июля 2018 21:33
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Основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов. «Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности», — отмечает газета. Под новые пошлины могут попасть и «умные» колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.
«Повышение градуса риторики между США и Китаем» — это один из «крупнейших рисков» для стоимости акций Apple в течение всего времени до презентации нового iPhone, ссылается FT на записку аналитиков Morgan Stanley.
Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд в июне. До этого США ввели 25-процентные тарифы на китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил на это зеркальными мерами. Трамп объяснял, что введет новые пошлины, «если Китай откажется изменить свои действия, а также если продолжит настаивать на продвижении новых пошлин, о которых недавно объявил».
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