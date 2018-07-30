Я нашел ошибку
Главные новости: 
Девушки признали вину и объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом и причинением им «моральных страданий» на протяжении длительного времени.
Три сестры убили своего 57-летнего отца
Или как минимум смягчить планы по ее ужесточению.
Крупнейшие бизнес-объединения попросили Медведева отказаться от уголовной ответственности
С 1 марта 2019 года.
Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет
ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина
Дороже всего (среди 61 попавшей в рейтинг страны и территории) бензин стоит в Гонконге — $2,1 за литр.
Россия заняла десятую строчку в составленном агентством Bloomberg рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин
Елена Лапушкина побывала на выставке проектов в сфере инноваций и технического творчества, посетила инклюзивный городок и основные площадки Фестивального парка. Затем глава города пообщалась с участниками форума и ответила на интересующие вопросы.
Елена Лапушкина посетила Мастрюковские озера, чтобы пообщаться с участниками молодежного форума «iВолга-2018»
По мнению правительства, обнуление пошлин поспособствует увеличению числа юрлиц и ИП, а также сократит их издержки.
Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
Экраноплан будет охранять Северный морской путь.
Вооруженный ракетами опытный образец экраноплана «Орлан» будет создан в России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года
сегодня  Понедельник, 30 июля, 23:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 62.78
-0.19
EUR 73.2
-0.14
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

FT рассказала о риске для устройств Apple из-за торговой войны Трампа

30 июля 2018 21:33
139
Компании придется повышать цены на свои наушники и «умные» колонки.
Самый быстрорастущий сектор продукции Apple, который включает в себя «умные» часы Apple Watch, колонки HomePod и наушники AirPods, рискует пострадать от последнего предложения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. Об этом пишет Financial Times, передает РБК.

Основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов. «Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности», — отмечает газета. Под новые пошлины могут попасть и «умные» колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.

«Повышение градуса риторики между США и Китаем» — это один из «крупнейших рисков» для стоимости акций Apple в течение всего времени до презентации нового iPhone, ссылается FT на записку аналитиков Morgan Stanley.

Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд в июне. До этого США ввели 25-процентные тарифы на китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил на это зеркальными мерами. Трамп объяснял, что введет новые пошлины, «если Китай откажется изменить свои действия, а также если продолжит настаивать на продвижении новых пошлин, о которых недавно объявил».


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
30 июля 2018  23:14
Или как минимум смягчить планы по ее ужесточению.
Крупнейшие бизнес-объединения попросили Медведева отказаться от уголовной ответственности
Или как минимум смягчить планы по ее ужесточению.  Экономика региона
37
30 июля 2018  22:39
Дороже всего (среди 61 попавшей в рейтинг страны и территории) бензин стоит в Гонконге — $2,1 за литр.
Россия заняла десятую строчку в составленном агентством Bloomberg рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин
Дороже всего (среди 61 попавшей в рейтинг страны и территории) бензин стоит в Гонконге — $2,1 за литр.  Экономика региона
108
28 июля 2018  00:17
Профсоюзы и работодатели обсудили с Минтрудом предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Проект будет доработан с учетом замечаний участников трехсторонней комиссии.
Минтруд доработает предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров
Профсоюзы и работодатели обсудили с Минтрудом предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Проект будет доработан с учетом... Экономика региона
703
Весь список
Финансы и Банки
30 июля 2018  10:26
Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков
Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков
Стоимость сервиса составляет всего 5 тысяч рублей в месяц. Финансы и Банки
158
27 июля 2018  19:55
В последний раз регулятор снижал ставку в марте 2017 года. Сохранение уровня ключевой ставки произошло на фоне роста инфляционных ожиданий, повышения НДС до 20% и цен на автомобильное топливо.
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
В последний раз регулятор снижал ставку в марте 2017 года. Сохранение уровня ключевой ставки произошло на фоне роста инфляционных ожиданий, повышения НДС до 20% и... Финансы и Банки
329
27 июля 2018  18:39
По словам президента, Россия не намерена делать резких движений и будет использовать доллар в расчетах настолько, настолько власти США не будут в этом мешать.
Россия не намерена отказываться от использования доллара, так как заменить его пока нечем, заявил Путин
По словам президента, Россия не намерена делать резких движений и будет использовать доллар в расчетах настолько, настолько власти США не будут в этом мешать.   Финансы и Банки
303
Весь список
Строительство
26 июля 2018  12:25
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
287
20 июля 2018  12:44
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.  Строительство
391
19 июля 2018  20:56
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
  Строительство
550
Весь список

Новости

Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
18.07.2018
Схема расположения земельного участка где заказать
 СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
463
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1689
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1634
Весь список
Бизнес
27 июля 2018  17:13
25 млрд рублей республиканские власти потратят самостоятельно, еще 125 млрд рублей власти Крыма попросили выделить из федерального бюджета.
На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд рублей
25 млрд рублей республиканские власти потратят самостоятельно, еще 125 млрд рублей власти Крыма попросили выделить из федерального бюджета.   Бизнес
262
27 июля 2018  00:20
Пока компании находятся на этапе обсуждения возможных направлений сотрудничества.
«Магнит» и ЛУКОЙЛ начали переговоры об открытии продуктовых магазинов на АЗС
Пока компании находятся на этапе обсуждения возможных направлений сотрудничества.   Бизнес
335
26 июля 2018  15:54
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд
Акции Facebook мгновенно рухнули на 24% из-за провального отчета компании
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд  Бизнес
205
Весь список


Новости компаний
30 июля 2018  21:33
Компании придется повышать цены на свои наушники и «умные» колонки.
FT рассказала о риске для устройств Apple из-за торговой войны Трампа
Компании придется повышать цены на свои наушники и «умные» колонки.   Новости компаний
138
27 июля 2018  13:30
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим. Новости компаний
313
25 июля 2018  13:27
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Завод гордится своими производственными традициями. Новости компаний
309
24 июля 2018  13:42
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела.  Новости компаний
470
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
347
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
297
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
289
Весь список
Транспорт
30 июля 2018  12:20
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самаре улицу Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
Проект трассы разработают за 2,325 млн рублей. Транспорт
655
30 июля 2018  09:58
Программа льготного автокредитования продлена до 2020 года
Программа льготного автокредитования продлена до 2020 года
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Транспорт
153
27 июля 2018  15:33
Изменений в работе остальных трамвайных маршрутах не планируется.
31 июля для перевозки болельщиков на матч «Крылья Советов» – «ЦСКА» будет работать специальный трамвайный маршрут S5
 Изменений в работе остальных трамвайных маршрутах не планируется.   Транспорт
870
27 июля 2018  11:16
Трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона Крутые Ключи начнут строить не раньше 2021 года
Трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона Крутые Ключи начнут строить не раньше 2021 года
На реализацию этого проекта может уйти от 4,5 до 5 лет. Транспорт
210
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
448
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
464
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
949
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
733
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
762
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
930
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1391
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1335
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3050
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2121
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3273
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
578
Весь список

Мероприятия
На iВолге участники защищают проекты и знакомятся с приглашенными региональными и федеральными экспертами
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда