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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Евротехника» выпустила тысячную сеялку Primera DMC

16 ноября 2018 21:17
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Сеялка Primera DMC хорошо известна российским аграриям благодаря своей универсальности и высокой производительности.
Самарский сельхозмашиностроительный завод «Евротехника», специализирующийся на производстве прицепной техники бренда Amazone, выпустил тысячную модель популярной сеялки. Сеялка Primera DMC хорошо известна российским аграриям благодаря своей универсальности и высокой производительности. На сегодняшний день сеялки семейства DMC работают во всех зернопроизводящих регионах России, СНГ и странах ближнего зарубежья на различных культурах и разных почвенно-климатических условиях. Эта универсальная сеялка, оснащается различными вариантами сошников с шириной захвата от 3 до 12 метров, и на сегодняшний день существует более 20 ее модификаций, передает rosagromash.ru.

- Можно сказать, что DMC является результатом постоянного изучения потребностей и пожеланий российских пользователей, - отметил руководитель отдела продукт-менеджмента компании Амаzonе, ООО Виктор Егоров. - Профессор Хайнц Драйер - создатель данной сеялки - конструировал ее именно для России, с учетом ее непростых почвенно-климатических условий. Долгие годы компания Amazonen-Werke в сотрудничестве с Самарской ГСХА и рядом сельхозпредприятий проводит многочисленные опыты по технологическим возможностям данной сеялки в условиях рискованного земледелия в Самарской области, при этом анализируется производительность и устойчивость машин и деталей. Результаты этих испытаний обязательно учитываются при проектировании новых DMC и вносят существенный вклад в повышение их производительности и эксплуатационной надежности.

Учитывая богатый выбор комплектаций для данной машины, сегодня аграрии могут выбрать сеялку с учетом потребностей своего хозяйства и применяемых агротехнологий. Как показывает практика, независимо от применяемой технологии - прямого или мульчированного посева или классической технологии - сеялки DMC при любых условиях гарантируют сохранение неизменного качества посева.

DMC можно назвать флагманом Амаzonе в России, это самая востребованная и популярная сеялка, продажи которой растут с каждым годом.

На «Евротехнике» сборку DMC осуществляют с 2000 года, это одна из первых машин, производство которой полностью локализовано в России. С прошлого года налажено производство сеялки DMC нового поколения с шириной захвата 12 метров.

- В последние годы на «Евротехнике» значительно расширяются производственные площади, осуществляется серьезная модернизация производства, - отметил генеральный директор предприятия Вадим Смирнов, - Значительные инвестиции в производство, а также реализация проекта «Освоение машин, узлов и компонентов для сберегающих и интенсивных технологий в растениеводстве» при поддержке Фонда развития промышленности РФ, позволили нам освоить производство широкозахватных машин, в т.ч. сеялок DMC, с достижением критериев локализации, обозначенных в Постановлении Правительства № 1432. С освоением производства сошниковых секций для сеялок DMC с начала года мы внедрили роботизированную сварку, на днях состоялся запуск второй роботизированной линии, которая позволит точно и бесперебойно осуществлять сварку деталей высотой более полутора метров и длиной до 7,5 метров и оптимизировать процесс изготовления комплектующих для широкозахватных посевных комплексов.


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Комментарии



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