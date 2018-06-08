Европейский виртуальный оператор Lycamobile скоро начнет оказывать услуги мобильной связи в России
8 июня 2018 21:57
По данным Kartoteka.ru, еще в начале 2017 года в России было зарегистрировано ООО «Лайкамобайл». В августе прошлого года эта компания получила лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели MVNO, следует из материалов Роскомнадзора. На сайте lycamobile.ru указано, что «Россия присоединилась к семье» «Лайкамобайл», а общее количество стран, где оказывает услуги оператор, достигло 24, однако при переключении сайта на английский язык количество стран меняется на 23.
Lycamobile — один из крупнейших в мире MVNO со штаб-квартирой в Лондоне. Входит в Lyca Group, бенефициаром которой является бизнесмен Алираджа Субашкаран. Сейчас у компании более 15 млн абонентов, в том числе в Великобритании, Германии, США, Австралии и на Украине. По данным реестра юрлиц Украины, владельцем ООО «Лайкамобайл Украина» является люксембургская LycaFlex Sàrl. Этой же компании принадлежит и российское ООО «Лайкамобайл».
По словам одного из собеседников РБК, «Лайкамобайл» будет работать в сети мобильного оператора «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2). Представитель «Т2 РТК Холдинга» подтвердил эту информацию, но отказался обсуждать детали проекта. Представитель Lyca Group не ответил на вопросы РБК.
В одной из презентаций Lyca Group, размещенной на сервисе SlideShare осенью 2017 года (установить ее подлинность не удалось), говорилось, что в ближайшее время наряду с Россией группа планирует выйти на рынки Индии, Турции, Мексики и еще восьми стран. Стратегия компании предполагает экспансию минимум в 20 новых стран в течение четырех лет и увеличение абонентской базы до 50 млн клиентов к 2020 году. В документе также говорится, что выручка Lyca Group составляет $2 млрд, но идет ли речь о показателе 2016 года или прогнозе на 2017 год, не уточняется.
Один из участников рынка отметил, что точно оценить расклад сил на рынке среди MVNO невозможно, поскольку большинство таких операторов не раскрывают абонентские базы. По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, больше всего абонентов MVNO сосредоточено в Азии — 50 млн. Лидером этого рынка является Snail Mobile, у которого 8 млн абонентов. В Европе крупнейшими MVNO Кусков назвал Lycamobile (более 6 млн), Aldi Talk (5,3 млн) и Congstar (4,2 млн).
Lycamobile работает по модели дискаунтера, и приход оператора в Россию может повлиять на расстановку сил на рынке сотовой связи. В середине 2017 года Lycamobile начала оказывать услуги на Украине, используя сеть местного оператора «ТриМоб». МТС, чья «дочка» также работает на Украине под брендом Vodafone, со второго квартала 2017 года предупреждает в своем отчете, что на конкуренцию в этой стране может повлиять выход на рынок новых виртуальных операторов, в частности крупнейшего в Европе виртуального оператора Lycamobile.
На Украине цена наиболее низкого тарифа, который предлагает Lycamobile, — 40 гривен (95,4 руб.) в месяц. В него включены 60 минут звонков по стране абонентам других операторов, неограниченное количество звонков абонентам Lycamobile на Украине и 300 минут — абонентам оператора в других странах, 30 СМС, а также 2 Гб интернет-трафика. Для сравнения: у крупнейших украинских операторов сопоставимые по условиям пакеты стоят от 55 гривен (131 руб.). У «Киевстара» («дочка» холдинга Veon, которому в России принадлежит «ВымпелКом») в эту сумму включены безлимитные звонки внутри сети и 30 минут звонков абонентам других операторов, а также 500 Мб трафика мобильного интернета. У Vodafone за 55 гривен абонентам доступны безлимитные звонки внутри сети и 60 минут абонентам других операторов, 30 СМС, 2 Гб мобильного интернета.
Крупнейшие российские сотовые операторы пока не видят угрозы в новом конкуренте. По словам представителя «МегаФона» Юлии Дорохиной, большинство запущенных в России MVNO не оказывают влияния на бизнес операторов, а самым успешным примером подобного проекта является «дочка» «МегаФона» «Скартел» (оказывает услуги под брендом Yota на сети материнской компании). «Что касается низкой стоимости связи, то стоит отметить, что сегодня активный цифровой абонент уже не ориентируется на цену тарифа — он обращает внимание на определенный набор услуг, приложений, контента, который ему нужен», — считает Дорохина. По словам пресс-секретаря «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анны Айбашевой, эта компания также не ощущает заметного влияния MVNО на свой бизнес. В МТС от комментариев отказались.
Еще один участник рынка указал, что все MVNO могут работать только в сетях реальных операторов и, чтобы быть конкурентоспособными, им нужно предлагать уникальные сервисы, которых нет у операторов, и лучшие цены. «Однако MVNO сложно конкурировать ценами, так как они вынуждены платить оператору за трафик», — сказал собеседник РБК. «Сложно представить, что придет компания, которая будет покупать мощности у оператора связи и продавать свои услуги явно дешевле этого оператора», — согласился с ним партнер AC&M Consulting Антон Погребинский. По его мнению, российский рынок привлекает иностранные компании своим масштабом, что сулит потенциально большую абонентскую базу. «Но конкурировать на этом рынке пока получается только у тех виртуальных операторов, которые созданы при крупных телеком-компаниях. Например, Yota, которая фактически является не отдельным оператором, а вариантом тарифного плана «МегаФона», — отметил Погребинский.
По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в России теоретически может существовать дискаунтер на базе виртуального оператора. «Tele2 дискаунтером быть уже перестал, а других подобных игроков на нашем рынке нет. «Четверка» старается занять эту нишу на рынке, предлагая отдельные дешевые тарифы», — отметил он. Однако Нигматуллин сомневается, что появление нового оператора-дискаунтера повлияет на рынок.
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