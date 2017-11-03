Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками

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Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона.Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителя самарской управляющей компании ООО «Жилищник» Е.Л.Жуйкова. Впервые в судебной практике Самарского региона руководитель УК-должника возместит пропавшие коммунальные платежи горожан из собственного кармана, сообщает «Т Плюс Самара».ООО «Жилищник», обслуживавшее многоквартирные дома в Кировском, Промышленном и Октябрьском районах Самары, накопило за 3 года своей работы долг перед АО «Предприятие тепловых сетей» и «Т Плюс Самара» за тепловую энергию в размере около 25 млн. рублей. Помимо этого управляющая компания накопила долг и перед другими поставщиками энергоресурсов.В октябре 2017 года конкурсный управляющий В.В.Юдаков обратился в Арбитражный суд Самарской области с ходатайством о привлечении экс-руководителя ООО «Жилищник» к субсидиарной ответственности, т.е. возмещению ущерба, причиненного организации, из личных средств. 27 октября 2017 года ходатайство было удовлетворено. В результате г-ну Жуйкову предстоит погасить долги перед управляющей компанией «Жилищник» на сумму свыше 77 млн. рублей.«Не секрет, что на балансе управляющих компаний практически не бывает имущества, которое бы могло пойти на погашение задолженности перед кредиторами. В этой ситуации привлечение к финансовой ответственности руководителя – эффективный инструмент для возврата средств горожан, которые они оплатили в качестве коммунальных платежей», - отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.