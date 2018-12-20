Экипаж "Союза МС-09" вернулся на Землю

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В 4:40 мск корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС. В 7:38 корабль разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат, в котором находится экипаж, и приборно-агрегатный. В 7:40 начался вход в плотные слои атмосферы.Экипаж доставил на Землю материалы, необходимые для расследования причин появления дыры в обшивке "Союза", а также напечатанные на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.