Двигатели, произведенные на ПАО «Кузнецов», обеспечили запуск корабля с новой длительной экспедицией на МКС

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Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили очередной успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» с экипажем 58/59длительной экспедиции на Международную космическую станцию.3 декабря в 14:31 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11», который вывела на орбиту ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний. Данный старт стал 65-м успешным пуском РН «Союз-ФГ», который обеспечили серийные изделия самарского предприятия ОДК.Все детали двигателя, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль — не только на предприятии, но и у представителя заказчика (АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко»). Надежность двигательных установок РД-107А/РД-108А составляет 99,9%.В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко (командир экипажа), астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн (бортинженеры), передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».