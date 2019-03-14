Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки
14 марта 2019 23:13
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Команда мессенджера готова предоставить «настоящую конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», добавил он. В январе 2018 года, до блокировки мессенджера в России, прирост суточной аудитории составлял около 500 тыс. человек.
Накануне в работе Facebook и Instagram произошел сбой.
Как ранее сообщила исследовательская компания Mediascope, в октябре 2017 года ежедневная российская аудитория Telegram в возрасте 12–64 лет в городах от 100 тыс. человек составляла 2,2 млн человек. К октябрю 2018 года этот показатель вырос более чем в 1,5 раза, до почти 3,4 млн. Ежемесячная аудитория за тот же период, по данным компании, выросла на 27%, с 7,2 млн до 9,3 млн человек.
С середины апреля 2018 года мессенджер заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, который отказался передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор ведет блокировку IP-адресов, используемых Telegram.
Несмотря на это мессенджер остается доступным на территории России с мобильных устройств и с компьютеров. В некоторых случаях для доступа к Telegram не требуется технология VPN. В то же время из-за блокировок IP-адресов на проблемы пожаловались несколько сотен компаний.
Фото: Pixabay
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