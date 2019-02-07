Доездились. В автомобилях Tesla нашли критический дефект
7 февраля 2019 23:17
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Как отмечают американские эксперты, при температурах от минус 20 градусов включённый обогреватель "пожирал" батарею на 41 процент больше, чем при обычной эксплуатации в комфортных климатических условиях. При этом особенно сильно падение ощущалось во время коротких поездок — до 15–20 километров в одну сторону. Во время длительных путешествий — на 100 километров и более — аккумулятор разряжался на 10–15 процентов.
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