«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» решили объединиться
21 января 2019 20:33
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Владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное & Белое» Сергей Студенников договорились объединить активы. Отмечается, что 51% будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, а 49% получит Студенников.
Согласно сообщению компаний, в процессе «паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении». Сергей Студенников отказался комментировать условия сделки.
Сеть «Красное & Белое» появилась в 2006 году в Челябинской области и к настоящему моменту является крупнейшей алкогольной торговой сетью. В начале 2018 года в торговую сеть «Красное & Белое» входило 5559 магазинов. «Дикси» насчитывает 2333 магазина. «Бристоль» — второй по размеру ретейлер с 2875 магазинами. Далее идут сети «Лит.ра» (472 точки), «Ароматный мир» (470) и «Горилка» (303).
Незадолго до объявления о сделке, в конце декабря, одновременно на всех складах компании и в офисах «Красного & Белого» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. На несколько дней работа компании была парализована, уточнял ретейлер. В качестве основания для проводимых действий силовики назвали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, но официальных обвинений по итогам проверки в адрес компании так и не последовало и работа была оперативно восстановлена.
Как сообщали РБК два источника, близких к компании, в самом «Красном & Белом» не исключали версию с недружественными действиями со стороны конкурентов. В частности, они ссылались на планы Сергея Студенникова перевести штаб-квартиру ретейлера из Челябинска в Москву. «Красное & Белое» уже давно вышел за рамки регионального проекта — это полноценный конкурент крупнейшим федеральным розничным сетям, — отмечал один из собеседников РБК. — Переезд в Москву должен изменить вектор развития — вслед за освоенными уже регионами Урала у компании запланирована достаточно агрессивная экспансия».
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