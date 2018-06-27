Чтобы избавиться от «троллей» и бот-аккаунтов, Twitter введет новые правила регистрации
27 июня 2018 23:47
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«Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе», — заявили они.
Представители Twitter отметили, что предпочитают предотвращать проблему, чем дожидаться обращения пользователей.
Согласно данным соцсети, каждую неделю мая 2018 года системы Twitter выявляли более 9,9 млн автоматических учетных записей и спам-аккаунтов.
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