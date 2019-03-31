Что произошло с AirPower на самом деле
31 марта 2019 15:23
107
Специалисты сервисного центра iFixit попытались объяснить, почему так вышло.
Перегрев и помехи
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона. В наших гаджетах установлены специальные катушки: планшет/телефон берет ток и пропускает его через катушку, создавая электромагнитное поле.
Это поле вызывает в проводной катушке электрический ток, который используется для зарядки аккумулятора.
Однако электричество, передаваемое на смартфон, не совсем чистое и не идеальное. Оно генерирует некоторый шум, который может мешать работе других беспроводных устройств. По этой причине FCC (и регулирующие органы в других странах) устанавливают строгие ограничения на беспроводное излучение.
Шум от одной катушки — не проблема, но каждая зарядная катушка генерирует слегка различную форму волны. Когда эти волны сталкиваются, конструктивные помехи увеличивают их силу.
Управлять такими гармоническими частотами невероятно сложно, и это становится труднее с увеличением количества катушек. Судя по патентным заявкам, амбициозный план Apple заключался в том, чтобы использовать значительно больше катушек, чем в других зарядных устройствах на рынке.
В AirPower компания пыталась создать одну большую зарядную поверхность, используя перекрывающиеся катушки, позволяя ей питать несколько устройств из любого места на коврике. Но это создает множество проблем.
Со временем эти гармоники складываются, и они образуют действительно мощные сигналы в воздухе. Из-за этого возможны сбои в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
— Уильям Лумпкинс, вице-президент по инженерным разработкам в O&S Services
В течение нескольких месяцев ходили слухи о проблемах перегрева AirPower, что хорошо стыкуется с теорией Лумпкинса. Для питания нескольких устройств через большой массив катушек им потребуется значительное количество энергии.
Они вводят слишком большой ток в устройство, чтобы увеличить уровень мощности. Полагаю, таким образом инженеры пытаются выкачать большую часть поля, что приводит к его перегреву.
Apple загнала себя в угол. То, что они хотели сделать, было физически возможно. AirPower наверняка работала в лаборатории, но эта разработка не смогла соответствовать строгим требованиям FCC и других подобных организаций.
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