Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,31 марта, 18:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/03:
USD 64.73
-0.07
EUR 72.72
-0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Что произошло с AirPower на самом деле

31 марта 2019 15:23
107
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона.
Ранее сообщалось, что Apple отменила релиз AirPower. Правда, никто не знает, по какой причине, передает iphones.ru.

Специалисты сервисного центра iFixit попытались объяснить, почему так вышло.

Перегрев и помехи

Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона. В наших гаджетах установлены специальные катушки: планшет/телефон берет ток и пропускает его через катушку, создавая электромагнитное поле.

Это поле вызывает в проводной катушке электрический ток, который используется для зарядки аккумулятора.

Однако электричество, передаваемое на смартфон, не совсем чистое и не идеальное. Оно генерирует некоторый шум, который может мешать работе других беспроводных устройств. По этой причине FCC (и регулирующие органы в других странах) устанавливают строгие ограничения на беспроводное излучение.

Шум от одной катушки — не проблема, но каждая зарядная катушка генерирует слегка различную форму волны. Когда эти волны сталкиваются, конструктивные помехи увеличивают их силу.

Управлять такими гармоническими частотами невероятно сложно, и это становится труднее с увеличением количества катушек. Судя по патентным заявкам, амбициозный план Apple заключался в том, чтобы использовать значительно больше катушек, чем в других зарядных устройствах на рынке.

В AirPower компания пыталась создать одну большую зарядную поверхность, используя перекрывающиеся катушки, позволяя ей питать несколько устройств из любого места на коврике. Но это создает множество проблем.

Со временем эти гармоники складываются, и они образуют действительно мощные сигналы в воздухе. Из-за этого возможны сбои в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.

— Уильям Лумпкинс, вице-президент по инженерным разработкам в O&S Services

В течение нескольких месяцев ходили слухи о проблемах перегрева AirPower, что хорошо стыкуется с теорией Лумпкинса. Для питания нескольких устройств через большой массив катушек им потребуется значительное количество энергии.

Они вводят слишком большой ток в устройство, чтобы увеличить уровень мощности. Полагаю, таким образом инженеры пытаются выкачать большую часть поля, что приводит к его перегреву.

Apple загнала себя в угол. То, что они хотели сделать, было физически возможно. AirPower наверняка работала в лаборатории, но эта разработка не смогла соответствовать строгим требованиям FCC и других подобных организаций. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 марта 2019  11:12
"Руспродсоюз" объяснил повышение цен на помидоры и капусту
Цены на томаты растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Экономика региона
211
27 марта 2019  18:43
Прошло заседание на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики».
Проектный офис цифрового развития СО принял участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ
Прошло заседание на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики».  Экономика региона
282
27 марта 2019  18:08
Традиционные для СО отрасли - космонавтику, химпром, автомобилестроение - нужно делать «более эффективными, конкурентоспособными».
Большое внимание в Послании губернатора было уделено развитию региональной промышленности
Традиционные для СО отрасли - космонавтику, химпром, автомобилестроение - нужно делать «более эффективными, конкурентоспособными».   Экономика региона
299
Весь список
Финансы и Банки
29 марта 2019  16:00
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и Ульяновска.
Ведущие участники рынка недвижимости Самарской и Ульяновской областей встретились на конференции Сбербанка
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и... Финансы и Банки
437
29 марта 2019  15:48
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых.
Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых через Сбербанк Онлайн
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых.  Финансы и Банки
366
29 марта 2019  14:52
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного управления по борьбе с экономической преступностью (EBM) и полицейские.
Глава Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием российских миллиардов
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного... Финансы и Банки
302
Весь список
Строительство
28 марта 2019  19:57
Главные ошибки при строительстве домов
 Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
56
27 марта 2019  12:28
Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
238
26 марта 2019  14:03
В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей
В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей
Сейчас идет поиск подрядчика. Строительство
274
Весь список
Материалы и технологии
28 марта 2019  20:00
Алмазная резка бетона
Алмазная резка бетона
 ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона  http://rezka-msk.ru .   Материалы и технологии
46
20 марта 2019  13:39
Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
 Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
86
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
156
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
119
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1331
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2502
Весь список
Бизнес
28 марта 2019  21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе.
В Самаре рассказали об упадке крупнейших отелей
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе.  Бизнес
307
20 марта 2019  15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.
Региональная символика "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области" на METRO EXPO в Москве
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.    Бизнес
354
16 марта 2019  14:13
Как инвестировать в недвижимость Германии
 В последнее время в Германии создан просто безупречный инвестиционный климат, основой которого является стабильная политическая и экономическая ситуация.  Бизнес
153
Весь список


Новости компаний
31 марта 2019  15:23
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона.
Что произошло с AirPower на самом деле
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона.  Новости компаний
107
30 марта 2019  14:13
Самолёт призван заменить украинские Ан-26.
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Самолёт призван заменить украинские Ан-26. Новости компаний
360
29 марта 2019  23:04
Реструктуризация компании в Дубаи - особенности
 Для изменения структуры и масштабов, а также видов деятельности компании для обеспечения эффективного формирования и распределения, использования... Новости компаний
52
28 марта 2019  23:10
Тест также покажет, можно ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube.
Роскомнадзор предложил операторам начать тест Рунета на «суверенность»
Тест также покажет, можно ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube.   Новости компаний
273
Весь список
IT и Коммуникации
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
73
20 марта 2019  13:40
Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
 Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины.  IT и Коммуникации
100
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
294
Весь список
Транспорт
29 марта 2019  10:50
Запланирована разработка мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД при проезде по железнодорожному переезду
Запланирована разработка мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД при проезде по железнодорожному переезду
Железнодорожным инициативам Куйбышевской магистрали необходима поддержка органов власти и ГИБДД. Транспорт
245
29 марта 2019  09:44
С 1 апреля самарские автобусы маршрутов №7 и №27 будут курсировать с изменениями
С 1 апреля самарские автобусы маршрутов №7 и №27 будут курсировать с изменениями
Это сделано по просьбам пассажиров. Транспорт
332
29 марта 2019  09:25
Самарские школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со скидкой 50%
Самарские школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со скидкой 50%
Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность. Транспорт
214
26 марта 2019  12:07
Самара стала первой по росту популярности противоугонных систем за год
Самара стала первой по росту популярности противоугонных систем за год
В целом по России дороже всего стоит спутниковая система. Транспорт
206
Весь список
Предпринимательство
23 марта 2019  11:32
Как открыть свой магазин?
 Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
107
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
204
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
228
Весь список
Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
257
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4754
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4738
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
549
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
836
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
803
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
390
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1019
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1039
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2022
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2292
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1375
Весь список

Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль
Конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет село родное» пройдет в поселке Стройкерамика
Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные