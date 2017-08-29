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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Бывшего директора «АвтоВАЗагрегата» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности

29 августа 2017 12:05
149
Бывшего директора «АвтоВАЗагрегата» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности
Заявление уже появилось в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова подала в Арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании бывшего гендиректора Виктора Козлова. Заявление уже появилось в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, пишет "ФедералПресс".

«Конкурсный управляющий ОАО «АвтоВАЗагрегат» Жаркова Юлия Владимировна... уведомляет о подаче 27.08.2017 в Арбитражный суд Самарской области заявления о привлечении Козлова Виктора Владимировича... к субсидиарной ответственности по долгам ОАО «АвтоВАЗагрегат» и взыскать с него в пользу ОАО «АвтоВАЗагрегат» денежные средства в размере 3 801 327 428,34 (три миллиарда восемьсот один миллион триста двадцать семь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 34 копейки», — сказано в заявлении.

Крупнейший кредитор «АвтоВАЗагрегата» — Новикомбанк, в реестр кредиторов включены требования банка на 1,97 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей обеспечены залогом. Значительная часть имущества предприятия, включая земельные участки и оборудование, была выставлена на торги 25 августа, но не нашла покупателя. Конкурсный управляющий оспаривает несколько сделок, пытаясь вернуть в конкурсную массу перечисленные различным компаниям суммы.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», Арбитражный суд Самарской области признал банкротом ОАО «АвтоВАЗагрегат». Скандально известное предприятие фактически не работает с июля 2015 года, еще раньше сотрудникам перестали выплачивать зарплату. Ранее шла процедура наблюдения, но позитивных новостей кредиторы так и не дождались. Напомним, инициатором банкротства «АвтоВАЗагрегата» стало ульяновское ООО «Майор». К началу 2016 года к тольяттинской компании было подано около 1,2 тысячи исков от сотрудников, требовавших выплаты заработной платы. С учетом исков контрагентов общая сумма требований исчислялась сотнями миллионов рублей.
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