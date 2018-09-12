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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Бренд банкротящегося «Самарского водочного завода» «Старая Самара» продали в Озерск

12 сентября 2018 21:27
181
Его купила «Перспектива» из Челябинской области. Также ей достались товарные знаки СВЗ — «Глаголъ», «Звездный путь» и «Самарская вольница». За все компания заплатила 148,3 тысяч рублей, передает «СО» ОНЛАЙН. 


Фото:   Самарское обозрение
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