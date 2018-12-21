Без роуминга, но с новыми ценами
21 декабря 2018 22:57
98
С 1 июня 2019 года операторы будут отрезаны от заработка на традиционном, но устаревшем виде услуг — национальном и внутрисетевом роуминге. Поправками в закон "О связи" государство сэкономит порядка 36 млрд рублей россиян, но образовавшуюся пустоту в карманах мобильных провайдеров связи заполнят повышением цен на связь и доходами от новых услуг.
По мнению экспертов, операторы уже давно не зарабатывают на роуминге баснословных денег, однако с падением доходов мириться не собираются. По этой причине телеком-компании уже сейчас начинают формировать бюджеты на следующий год с поправками на изменение законодательства и неспешно поднимать тарифные ставки. Кто же в конце концов выиграет от новой инициативы и не обернётся ли отмена роуминга пирровой победой для кошелька российского потребителя?
Лайф попытался разобраться, в чём отличия между двумя видами роуминга, как изменится жизнь россиян и какие новые пути обогащения придумают сотовые операторы.
Чем отличается внутрисетевой роуминг от национального
Внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг абоненту за пределами его домашнего региона или сети. Практика брать дополнительные деньги за коммуникации клиента в разъездах существует с того момента, как в России появилась мобильная связь. Это обусловлено большой территорией страны, хотя считается архаизмом. При пересечении границ домашнего региона (будь то соседняя область или дальний регион) с абонента взималась повышенная плата за голосовые сообщения, СМС-сообщения и интернет-трафик. В середине этого года оковы пали: операторы не спеша начали отменять внутрисетевой роуминг. Это довольно жирная статья дохода любого провайдера, ведь на "чужой" территории стоимость тарифа могла вырасти в несколько раз. По этой причине операторы не спешили менять тарифы, за что, например, "большой тройке" на днях прилетел большой штраф.
Национальный роуминг — плата за использование сетей другого оператора в рамках одной страны. Например, вы находитесь в командировке, где нет покрытия вашего оператора. За некоторую плату ваш провайдер подключается к сетям работающего там оператора и обслуживает вас по увеличенному тарифу — деньги идут на оплату издержек и аренду телекоммуникационных сетей.
История с отменой национального роуминга имеет большое значение для населения Крыма и Севастополя, а также для жителей остальных регионов России, часто посещающих эти территории. По многим причинам в Крыму не работает ни один оператор "большой четвёрки", поэтому гости полуострова ощущают "национальный роуминг" крупных провайдеров во всём объёме. На территории Крыма работают локальные операторы, с которыми у "Мегафона", МТС, "Билайна" и Tele2 есть роуминговые соглашения.
Что нас ждёт
Если законопроект получит одобрение Совета Федерации и будет подписан президентом, с 1 июня 2019 года национальный и внутрисетевой роуминг в России перестанут существовать. Во время передвижения по стране клиенту мобильного оператора не придётся экономить на голосовой связи и подключать различные роуминговые опции. Таким образом, понятие "домашний регион" больше не будет зависеть от территории субъекта РФ и распространится на все регионы страны. Неважно, где вы находитесь — в Москве, Севастополе или Самаре.
Получается, что с лета следующего года операторы полностью пересмотрят раздел "Роуминг" и удалят пункты, касающиеся дополнительного взимания платы с абонента, находящегося на территории России. Слова "роуминг" и "международный роуминг" станут синонимами, а нас избавят от головной боли, связанной с выбором оператора при поездках по стране. Немаловажный момент: с 1 июня будет отменена и плата за входящие звонки внутри страны в "чужом" регионе. Например, раньше оператор мог брать деньги с обоих абонентов — при условии, что один из них находится за пределами домашнего региона. Форточка закрыта соответствующей поправкой в статье 45 закона "О связи".
В поисках денег
Если вы забеспокоились о сотовых операторах (36 млрд рублей — огромные деньги!), оставьте эти мысли в стороне. "Доход от внутрисетевого и национального роуминга у операторов давно уже находится в пределах статистической погрешности и фактически нивелируется взаиморасчётами между операторами", — считает руководитель агентства Content Review Сергей Половников. С ним солидарен и глава Telecom Daily Денис Кусков, который полагает, что за провайдеров не стоит переживать: "Они так увеличат тарифы, что компенсируют потери". Практика показывает, что провайдеры сотовой связи уже начали готовить абонентов к повышению тарифов и, видимо, заложили расходы на роуминг в свой бюджет. Например, "Билайн" собирается оповестить об удорожании связи с 10 января 2019 года.
Гендиректор агентства "ТМТ консалтинг" Константин Анкилов оценивает доходы от роуминга менее чем в 3% от всей выручки мобильных операторов. "Компенсация потерь уже происходит. Операторы, конечно, заинтересованы в росте среднего счёта абонента, но, когда у нас есть выбор из четырёх компаний, поднимать цены непросто", — считает Анкилов. Вместе с тем эксперт заметил, что рынок голосовых звонков достиг предела, а вот потребность в интернет-трафике действительно растёт. Это подтверждают исследования — например, за первые 10 месяцев этого года по России мобильный интернет-трафик вырос на 57%.
Очевидно, что провайдеры сотовой связи найдут новые способы профессионального отъёма денег у любимых клиентов. Дырочку в статье доходов быстро заполнят — например, разнообразными услугами и опциями. Начиная от более-менее честного заработка на предоставлении дополнительных услуг и заканчивая наглыми подписками на гороскоп, новости и прочие бесполезные сервисы. Не забываем, что сохранится международный роуминг, который является немаловажной статьёй дохода операторов при поездках абонентов за границу.
Отметим, что в принятом законопроекте не упоминаются тарифы на мобильный интернет. Поэтому провайдеры имеют полное право тарифицировать ваши мегабайты по разному прайсу — в зависимости от того, где находится абонент. Операторы сотовой связи, к которым обратился Лайф, не смогли ответить, как будет проходить процедура отмены роуминга и что изменится в жизни рядового клиента. Например, оперативного ответа от МТС получить не удалось, а пресс-служба "Билайна" отказалась комментировать новость. "[Интернет —] это такая субстанция, которая не дорожает, а только дешевеет", — считает Сергей Половников и призывает не беспокоиться за мобильный интернет.
Напомним, что традиционный рост стоимости тарифных ставок в этом году обусловлен "пакетом Яровой" и повышением НДС. "Операторам проще под шумок поднять все тарифы, чем пытаться решить проблемы каждого отдельного абонента", — сообщил ранее Лайфу ведущий аналитик акселератора "Финтех лаб" Сергей Вильянов. Игроки на рынке сотовой связи готовы увеличить объёмы тарифных пакетов (голосовая связь, SMS, интернет), вместе с тем подняв их стоимость. "Что происходит? Появляются предложения большего объёма услуг за большие деньги", — объясняет ситуацию Константин Анкилов.
Получается, что игроки на рынке сотовой связи не сильно страдают от отмены роуминга, но даже те пресловутые 36 млрд (мелочь по сравнению с доходами операторов) они возьмут из наших карманов.
Поэтому не забудьте на всякий случай проверить тарифные планы у себя, своих родителей и прочих родственников — вдруг где-то там затесался случайно подключённый пакет утренних анекдотов или подписка на гороскоп.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 декабря 2018 13:30
Важнейший вопрос - создание логистического центра. Экономика региона
203
20 декабря 2018 13:17
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в ноябре 2018 года. Экономика региона
309
20 декабря 2018 10:12
Состояние рынка сэндвич-панелей, проблемы и перспективы отрасли строительных материалов по оценке одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в... Экономика региона
147
Финансы и Банки
21 декабря 2018 11:38
Банк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, сделав комедию доступной для незрячих и слабовидящих людей. Финансы и Банки
231
20 декабря 2018 15:12
Проведение сделок купли-продажи недвижимости без ипотеки стало еще проще благодаря новому сервису «Конструктор сделки» площадки «ДомКлик»... Финансы и Банки
311
19 декабря 2018 12:47
До конца года 20% офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные клиентов для передачи в ЕБС ЕСИА. Финансы и Банки
300
Строительство
20 декабря 2018 14:21
Департамент градостроительства Самары разрешил «Сервисно-строительной компании» («ССК») подготовить проект планировки территории в границах... Строительство
332
19 декабря 2018 09:32
Самые дорогие новостройки в Ленинском районе. Строительство
216
18 декабря 2018 14:58
В Самаре уже более года действует норматив в 1 парковочное место на 1 квартиру. Теперь застройщики пошли в обход норматива, и это у них получилось. Строительство
360
Материалы и технологии
19 декабря 2018 18:16
Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
56
17 декабря 2018 18:13
Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
128
13 декабря 2018 19:56
Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
103
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
888
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2118
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2072
Бизнес
16 декабря 2018 16:19
"...это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе." Бизнес
537
14 декабря 2018 16:22
Это уже вторая партия РД-181, доставленная в 2018 году для Orbital Sciences Corporation. Бизнес
393
13 декабря 2018 22:26
Такие "смешные" цены можно видеть в период акций и на старте продаж новых направлений у конкретного перевозчика. Бизнес
555
Новости компаний
21 декабря 2018 22:57
Расходы за отмену роуминга мобильные операторы могут перекинуть на плечи абонентов. Однако аналитики уверены, что на стоимости связи это отразится... Новости компаний
97
20 декабря 2018 23:53
Новости компаний
368
20 декабря 2018 22:02
По словам создателей, передача будет отличаться от привычных зрителю, поскольку программа мероприятия составлялась не редакторами и сценаристами, а... Новости компаний
371
20 декабря 2018 16:11
Космонавты вернулись на том самом корабле, в бытовом отсеке которого в августе нашли просверленное отверстие. Новости компаний
282
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
243
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
236
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
853
Транспорт
21 декабря 2018 16:38
Ребята воспользуются новым поездом №125/126 Самара – Казань. В Самаре они посетят основные достопримечательности и знаковые места. Транспорт
176
21 декабря 2018 16:28
Всего на маршрутах будет задействовано 15 единиц подвижного состава. Интервал движения – 10 - 11 минут. Транспорт
219
21 декабря 2018 14:00
В настоящее время причины устранены. Транспорт
234
21 декабря 2018 13:55
Речь идет о парковках на площадке для застройки. Транспорт
330
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
155
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
131
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
180
Видео
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
189
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
232
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1830
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
705
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1100
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
992
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1207
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1068
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1444
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1829
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1931
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3159
Мероприятия