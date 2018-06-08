Автомобили Mercedes и BMW с 1 июля подорожают в России на 3-5% и 1% соответственно
8 июня 2018 22:37
Если текущий курс валют во втором полугодии сохранится, отмечает Банников, то актуальная стоимость на линейку моделей бренда закрепится. «Мы можем ожидать изменения ценовой политики лишь на новые/обновленные модели Mercedes-Benz, но это вполне закономерный процесс. На уровне продаж в данный момент рост валюты не сказывается», — добавляет он.
Представитель Mercedes отказался комментировать ценовую политику компании. Последний раз Mercedes повышал цены в январе-феврале 2018 года в среднем на 5%.
Источник в одном из автодилерских холдингов сообщил РБК, что в июле также подорожают автомобили BMW. Представитель BMW подтвердил это РБК, уточнив, что цены вырастут примерно на 1%. С 1 августа цены на новый модельный ряд поднимет и Maserati — на 4%. Об этом РБК сообщил представитель «Авилона». По его словам, это связано с ростом акцизов на ввоз автомобилей и динамикой курса рубля.
Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отмечает, что покупатели автомобилей премиального сегмента менее чувствительны к небольшому повышению цен до 10%, чем в массовом сегменте. По его словам, это повышение отражает изменение валютного курса и частично инфляцию.
В 2017 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 36 тыс. 808 автомобилей Mercedes и 30 тыс. 18 автомобилей BMW (+9%), их доли на рынке соответственно составили 2,3% и 1,8%. За январь—май 2018 года продажи Mercedes выросли на 5% до 15 тыс. 189 машин, BMW — на 16% (13 тыс. 854 шт).
Пока премиальные бренды повышают цены, массовые марки стараются их удерживать и даже снижать стоимость по ряду популярных моделей. Представитель Ford Sollers рассказал, что компания снижает цены на модели Ford EcoSport и Kuga на 50 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно (около 5%). По его словам, снижение цен проходит в рамках стратегии по укреплению позиций в сегменте кроссоверов (SUV).
Представитель АвтоВАЗа сообщил РБК, что в текущей ситуации не запланировано повышение цен на Lada. В пресс-службах Hyundai и Kia воздержались от комментариев. Два источника в автодилерских холдингах сказали РБК, что повышение цен по этим брендам пока не запланировано.
Директор дивизиона «Центр» автодилерской группы «Автоспеццентр» Алексей Забелкин отмечает, что по некоторым маркам автомобилей импортеры сокращают программы поддержки, но роста цен пока не было. «Во втором полугодии мы не ожидаем роста цен, однако конец второго квартала и третий квартал ознаменуются сокращением поддержки импортеров у большинства брендов», — сказал он. «Повышение цен предсказать достаточно сложно. Иногда дилер узнает о нем за один-два дня. Среди факторов, которые могут повлиять на цены во втором полугодии, можно отметить влияние курса валют на импортируемые модели», — добавил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.
Емкость российского рынка легковых автомобилей, по данным аналитического агентства «Автостат», за 2017 год в денежном выражении оценивается в 1,97 трлн руб. Всего за год, по данным АЕБ, было продано 1,59 млн машин (+11%).
21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. Больше всего индексация затронула популярные модели — ставки выросли на 90%. После увеличения ставок в апреле сразу несколько автопроизводителей повысили цены. На 2% в апреле выросла стоимость моделей Volkswagen, Audi, Fiat и Jeep, а также Maserati. С 16 апреля в среднем на 3,8% подняла цены Renault. С 1 мая из-за колебания курса валют подорожали на 1–2% автомобили Lada.
Несмотря на небольшой рост цен, продажи новых автомобилей, по данным АЕБ, в мае 2018 года по сравнению с прошлым годом увеличились на 18%, а общий объем рынка с начала года вырос на 20%, до 698,2 тыс. машин. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер указывал на «устойчивый рост потребительской уверенности». «В последние недели продажи автомобилей в особенности выиграли от более слабого рубля, подсказывающего покупателям не откладывать приобретение автомобиля», — подчеркнул он.
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