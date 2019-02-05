АвтоВАЗ наймет 1000 молодых инженеров для обновления линейки моделей
5 февраля 2019 21:45
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Для реализации этого плана планируется нанять в ближайшие три года 1000 новых молодых специалистов, которые будут работать в инжиниринговом центре. Топ-менеджер подчеркнул, что для столь масштабной работы нужные специалисты, открытые современным техническим инновациям.
Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2018 году компания продала 360 204 новых автомобилей. По сравнению с 2017 годом продажи выросли на 16%. Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Vesta. За год было продано 108 364 новых автомобилей, что на 31 073 штук больше, чем в 2017 году.
Недавно открылись продажи на седан Vesta Sport – самую дорогую модель производства АвтоВАЗа. Стоимость этой машины составляет от 1 009 900 до 1 045 900 рублей. В этой модели используется около 200 новых узлов и деталей, установлен усовершенствованный двигатель и подвеска, передает samarskie-voditeli.ru.
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