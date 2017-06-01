«АвтоВАЗ» может сократить более 2 тыс. сотрудников до конца года
1 июня 2017 12:59
194
Более 2 тыс. сотрудников «АвтоВАЗа» могут попасть под сокращения до конца текущего года.
Об этом заявил президент компании Николя Мор на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы все еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более 2 тыс. человек до конца года», — сообщил он в интервью телеканалу РБК.
В конце февраля группа «АвтоВАЗ» сообщила о сокращении 740 человек — около 2% персонала предприятия.
По сообщению автопроизводителя, всем сотрудникам, попадающим под сокращение, будут предложены доступные вакансии во всех подразделениях «АвтоВАЗа», в том числе и в Индустриальном парке, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
31 мая 2017 10:49
В бюджет региона внесены изменения. Экономика региона
161
31 мая 2017 00:55
Как сказано в распоряжении, «Роснефть» и ее «дочка» будут поставлять топливо для Росгвардии в течение 2017 года и 2018 года. Экономика региона
223
29 мая 2017 10:23
Посещение площадки стало частью программы выездного заседания, которое прошло в Автограде. Экономика региона
198
Финансы и Банки
1 июня 2017 14:40
Те, кто начинают торговлю бинарными опционами, должны понимать, что многое зависит от правильного выбора брокера. Финансы и Банки
22
1 июня 2017 14:16
В Сбербанке появился продукт, который позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и получить дополнительные средства, например на отпуск. Финансы и Банки
112
31 мая 2017 10:08
Услугу «Автоплатеж» легко подключить и настроить через банкомат или сервис «Сбербанк Онлайн». Финансы и Банки
149
Строительство
30 мая 2017 19:03
Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о... Строительство
337
25 мая 2017 10:52
На последнем месте Самарский район. Строительство
510
24 мая 2017 20:03
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов... Строительство
499
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
327
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
504
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1413
Бизнес
11 мая 2017 14:09
Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
113
10 мая 2017 17:41
Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека. Бизнес
81
1 мая 2017 10:39Фрачайзинг, как успешный бизнес
У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
144
Новости компаний
1 июня 2017 12:59
Об этом заявил президент компании Николя Мор. Новости компаний
194
30 мая 2017 13:06
Еще одно решение, которое вынесут на голосование в конце июня – увеличение уставного капитала. Новости компаний
177
30 мая 2017 10:04
Участники встречи подвели итоги прошедшего года, а также обсудили актуальные вопросы тарифного регулирования, экономики и бухгалтерского учета. Новости компаний
165
24 мая 2017 10:44
Причиной этого стала нехватка комплектующих. Новости компаний
212
IT и Коммуникации
23 мая 2017 16:37
Чтобы создавать собственные приложения для Google Android, нужно произвести установку определённых важных компонентов. Как сделать эту установку? IT и Коммуникации
86
19 мая 2017 17:45
Техника компании Apple отличается высоким уровнем надежности. Вот только со временем он а может ломаться и становится неработоспособной. Особенно это... IT и Коммуникации
102
11 мая 2017 14:12
Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
100
Транспорт
1 июня 2017 09:47
Автодорога в настоящее время готова на 65%. Транспорт
169
31 мая 2017 13:20
Теперь жители города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте. Транспорт
178
30 мая 2017 13:45
Такое решение принято во избежание пробок Транспорт
342
30 мая 2017 11:42
Автобусы запустят после завершения реконструкции улицы Дыбенко. Транспорт
305
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
306
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1226
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
736
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1454
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1537
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1738
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1581
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1242
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
805
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1134
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2416
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3404
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают