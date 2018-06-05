Авиакомпании на 22% сократили число рейсов в Крым
5 июня 2018 14:31
Так, «Уральские авиалинии» снизили число рейсов на полуостров на 39% (187 тыс. пассажиров), Red Wings — на 27% (64 тыс. пассажиров), «Аэрофлот» — на 14% (51 тыс. пассажиров), «Россия» и «Глобус» — на 13% (74 тыс. и 42 тыс. пассажиров соответственно).
Источник «Коммерсанта» в авиационной отрасли сообщил, что перевозчики сократили число рейсов из-за роста цен на топливо в Симферополе. Так, в текущем году стоимость одной тонны керосина составляет 50 тыс. руб., в 2017 году она стоила 41,5 тыс. руб. Авиакомпании также отметили рост тарифов в Симферополе: сбор за взлет-посадку вместе с НДС составляет 624 руб., обеспечение авиабезопасности — 408 руб., обслуживание пассажиров на внутренних линиях и предоставление авиавокзала — 461 руб. и 285 руб. соответственно. В «Уральских авиалиниях» отметили, что рост обслуживания рейсов составил 50%.
В аэропорту Симферополя подчеркнули, что тарифы выросли из-за необходимости возврата вложений (32 млрд руб.) в новую инфраструктуру.
В конце мая Служба безопасности Украины заблокировала продажу авиабилетов из России в Крым несколькими компаниями. По данным спецслужбы, ряд компаний в Киеве и в Одессе нелегально реализовывали билеты на самолеты российских авиакомпаний из городов России до Симферополя и обратно. По данному факту были возбуждены уголовные дела.
В 2015 году Россия и Украина ввели санкции против авиакомпаний друг друга, закрыв свои воздушные пространства.
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