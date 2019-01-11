Apple займётся производством одежды

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В будущем Apple может заняться производством умной одежды, синхронизируемой с iPhone. В Сети был замечен соответствующий патент, передаёт life.ru со ссылкой на AppleInsider.



Согласно патентной заявке, которая была опубликована сегодня, компания зарегистрировала в США особую ткань. Специальный материал пронизан электродами и проводами и способен собирать данные. Например, ткань может следить за пульсом носителя одежды, давлением, температурой, состоянием здоровья.



Вся информация будет отправлена на смартфон. Ожидается, что одежда не только будет контролировать активность жизненно важных органов, но и улучшит взаимодействие пользователя с продуктами Apple. Например, ткань может воспроизводить звуки, тем самым с помощью одежды можно будет слушать музыку, не подключая наушники.