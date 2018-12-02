Apple выпустит умное одеяло, которое замерит пульс и вызовет скорую
2 декабря 2018 23:38
88
Аксессуар получит название iSheet. Судя по полученной информации, в ткань будут вшиты специальные датчики. Они соберут данные, а программное обеспечение сопоставит их с оптимальными показателями. Собранные данные будут показаны на беспроводной панели управления.
Одеяло поможет людям с проблемами со здоровьем. В случае недомогания аксессуар сам вызовет скорую. Подобная технология есть в Apple Watch 4: часы распознают падение и вызовут скорую, если человек долго не встаёт.
Аксессуары Apple уже следят за здоровьем пользователя. В Сети есть много историй, когда Apple Watch спасали жизни, фиксировав аномально высокий пульс.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 ноября 2018 11:53
Он установлен в размере 28 273 рублей. Экономика региона
319
29 ноября 2018 13:00
Из отчета аудиторов следует, что с 2015 по 2017 год расходы на содержание фонда увеличились вдвое. Экономика региона
252
29 ноября 2018 10:45
Помещение, земля, а также коммуникации будут проданы одним лотом. Экономика региона
267
Финансы и Банки
30 ноября 2018 09:29
Ранее воспользоваться услугой можно было при оформлении сделки в офисе Сбербанка. Финансы и Банки
283
29 ноября 2018 20:16
К таким выводам пришел конкурсный управляющий банкротством кредитной организации — Агентство по страхованию вкладов. Финансы и Банки
512
29 ноября 2018 10:08
В Самаре состоялось четвертое мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Финансы и Банки
258
Строительство
27 ноября 2018 09:31
Сейчас ситуацию изучает прокуратура. Строительство
300
26 ноября 2018 21:17
"За этот год мы распутали целый ворох проблем, казавшихся неразрешимыми, выработали оптимальный алгоритм наших совместных действий." Строительство
344
26 ноября 2018 13:54
Длина участка составит около 500 метров. Строительство
390
Материалы и технологии
21 ноября 2018 09:39Фасадный декор из пенополистирола – надежно, выгодно, красиво
Вспененный полистирол широко используется в быту в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала. Материалы и технологии
89
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
279
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
147
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
817
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2053
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2010
Бизнес
29 ноября 2018 18:05
Предположительно, по оценке главы Независимого топливного союза Павла Баженова, АЗС могут повысить цены на топливо на 3,49 рублей за 1 литр бензина марки АИ-92 и на... Бизнес
312
29 ноября 2018 17:57
В рамках проекта у старшеклассников и студентов появится возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается... Бизнес
288
29 ноября 2018 16:34
Торговый центр опубликовал информацию о намерении обратиться с таким иском в адрес компании «Измерение». Бизнес
277
Новости компаний
2 декабря 2018 23:38
Одеяло поможет людям с проблемами со здоровьем. Новости компаний
87
1 декабря 2018 18:42
Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря. Новости компаний
460
30 ноября 2018 17:50
Новости компаний
324
30 ноября 2018 13:44
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
234
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
142
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
183
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
769
Транспорт
2 декабря 2018 12:49
Соответствующие изменения внесены в правила дорожного движения правительством РФ. Транспорт
241
1 декабря 2018 11:18
Корректировки в работу маршрута внесли по просьбам пассажиров. Транспорт
399
30 ноября 2018 11:44
Эта опция тарифного меню на стадии обсуждения. Транспорт
314
30 ноября 2018 09:07
Нововведение вступит в силу 1 января 2019 года. Транспорт
320
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
18
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
18
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
101
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
332
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
652
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
581
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1020
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1113
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1048
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
944
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
893
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1307
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1696
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1727
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2905
Мероприятия