Apple внезапно приглашает на презентацию 30 октября. Что покажут

Старт мероприятия состоится в 20:00 по московскому времени.По случаю мероприятия Apple выпустила сразу несколько разноцветных постеров с лозунгом “There’s more in the making” — «В создании есть нечто большее».Если верить инсайдерам и множественным утечкам, от предстоящей презентации стоит ждать:— новые iPad Pro с безрамочным дизайном,— обновленное поколение MacBook — альтернатива MacBook Air— обновленный Mac miniОсталось подождать менее двух недель и мы все увидим сами.