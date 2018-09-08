Apple предупредила, что пошлины Трампа ударят по ценам на "умные часы" и Mac

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— Наша обеспокоенность по поводу этих тарифов заключается в том, что они больше всего ударят по США и что это приведёт к уменьшению роста и конкурентоспособности, но к повышению цен для покупателей в США, — цитирует РИА "Новости" обращение представителей компании к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.Компания полагает, что изменения могут коснуться цен на Apple Watch, наушники AirPods, компьютер Mac mini, аксессуары, зарядки. iPhone в этом списке нет.Ранее президент США пригрозил обложить импорт из Китая дополнительными пошлинами ещё на $267 млрд. И это в дополнение к новым сборам в 25% на сумму $200 млрд, которые администрация США может ввести уже в сентябре.