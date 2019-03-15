Apple научит Face ID сканировать вены на лице

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В нем инженеры компании рассказывают, как вены на лице помогут Face ID различить похожие лица. К примеру, у близнецов могут быть схожие черты лица, но расположение вен будет отличаться. На основе этого будет приниматься решение о разблокировке устройства.Новый патент поможет различить не только близнецов и похожих людей, но и предотвратить использование масок для обмана системы.Когда именно Apple внедрит новую функцию в свои устройства, неизвестно. Но поскольку для определения вен используется инфракрасная камера, которая уже присутствует в iPhone и iPad Pro c Face ID, вероятно, компания не будет долго затягивать с обновлением.