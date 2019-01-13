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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Apple начнет производство AirPower 21 января

13 января 2019 16:00
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По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.
Буквально вчера представитель компании Luxshare, которая станет единственным сборщиком зарядных станций AirPower, заявил о том что аксессуар уже перешел в стадию производства, передает iphones.ru со ссылкой на MacRumors.

Спустя несколько часов заявление Luxshare дополнил один из самых весомых поставщиков комплектующих для продукции Apple, завод Pegatron.

Правда, по заверению одного из сотрудников, Apple запустит массовое производство 21 января. Luxshare же уверяет, что конвейерные ленты с AirPower уже работают.

По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.

В AirPower будут установлены три слоя катушек. Источник указал и тип конфигурации — «8-7-7», если считать cнизу вверх. Предположительно это количество витков провода каждой катушки.


Фото:   iphones.ru
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