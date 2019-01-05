Аналитик раскрыл тайны следующего iPhone
5 января 2019 15:21
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1. Уменьшится размер выреза в дисплее. А также добавится 3D-камера сзади.
2. Добавят порт USB-C для быстрой зарядки и возможности использования различных сторонних аксессуаров.
3. Встроят сканер отпечатков пальцев Touch ID прямо под стекло. А значит, можно будет разблокировать iPhone двумя способами.
Интересно, что же из этого окажется правдой. Узнаем только в сентябре.
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