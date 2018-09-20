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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Amazon планирует открыть три тысячи магазинов без кассиров и продавцов

20 сентября 2018 14:59
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Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона.
Крупнейшая торговая площадка Интернета Amazon собирается открыть около трёх тысяч розничных магазинов и точек фастфуда к 2021 году. В них не будет кассиров и продавцов, а покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. С планами компании ознакомилось агентство Bloomberg, передает life.ru.

В США уже действует несколько магазинов Amazon Go. После продолжительного тестирования первый из них был открыт в Сиэтле, после этого ещё два в том же городе и один в Чикаго. Правда, только в двух из них есть бакалейные товары, а ещё два предлагают лишь сэндвичи, салаты и закуски.

Для того чтобы войти в магазин, нужно иметь на смартфоне приложение и поднести его к считывающему устройству. Покупки контролируются при помощи установленных на полках сканеров. От товара можно и отказаться, поставив его обратно. Деньги списываются во время выхода из магазина.

Новость об открытии в ближайшем будущем подобной сети опустила цену на акции крупнейших американских ретейлеров. Компания Walmart потеряла 0,6 процента, Target — 1,5 процента, а Kroger — 3,1 процента.

Летом этого года то же издание Bloomberg назвало основателя Amazon Джеффа Безоса богатейшим человеком в истории. Его состояние перевалило отметку в 150 миллиардов долларов. А капитализация самой компании превысила один триллион долларов. 
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