Amazon планирует открыть три тысячи магазинов без кассиров и продавцов
20 сентября 2018 14:59
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В США уже действует несколько магазинов Amazon Go. После продолжительного тестирования первый из них был открыт в Сиэтле, после этого ещё два в том же городе и один в Чикаго. Правда, только в двух из них есть бакалейные товары, а ещё два предлагают лишь сэндвичи, салаты и закуски.
Для того чтобы войти в магазин, нужно иметь на смартфоне приложение и поднести его к считывающему устройству. Покупки контролируются при помощи установленных на полках сканеров. От товара можно и отказаться, поставив его обратно. Деньги списываются во время выхода из магазина.
Новость об открытии в ближайшем будущем подобной сети опустила цену на акции крупнейших американских ретейлеров. Компания Walmart потеряла 0,6 процента, Target — 1,5 процента, а Kroger — 3,1 процента.
Летом этого года то же издание Bloomberg назвало основателя Amazon Джеффа Безоса богатейшим человеком в истории. Его состояние перевалило отметку в 150 миллиардов долларов. А капитализация самой компании превысила один триллион долларов.
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