Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group
22 июля 2018 21:21
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«Комитет будет осуществлять координацию ключевых бизнес-направлений компании с целью реализации запланированной стратегии интеграции и развития группы», — рассказали в Rambler Group. Генеральный директор Rambler Group Роман Линин покинул компанию.
Кроме Мамута в состав вошли исполнительный директор фонда A&NN Надежда Ермакова, глава направления инвестиций и стратегии компании Рафаэль Абрамян и акционер Екатерина Лапшина. В пресс-службе уточнили, что сформированный управляющий комитет будет взаимодействовать с лидерами основных бизнес-направлений компании.
Кроме того, исполнительным директором управления объединенными киносетями стал Алексей Васянин, ранее возглавлявший команду сервиса «Рамблер/касса».
Мамут стал гендиректором Rambler &Co в апреле 2014 года, но в 2015 году ушел с этого поста.
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