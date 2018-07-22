Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group

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«Комитет будет осуществлять координацию ключевых бизнес-направлений компании с целью реализации запланированной стратегии интеграции и развития группы», — рассказали в Rambler Group. Генеральный директор Rambler Group Роман Линин покинул компанию.Кроме Мамута в состав вошли исполнительный директор фонда A&NN Надежда Ермакова, глава направления инвестиций и стратегии компании Рафаэль Абрамян и акционер Екатерина Лапшина​. В пресс-службе уточнили, что сформированный управляющий комитет будет взаимодействовать с лидерами основных бизнес-направлений компании.Кроме того, исполнительным директором управления объединенными киносетями стал Алексей Васянин, ранее возглавлявший команду сервиса «Рамблер/касса».Мамут стал гендиректором Rambler &Co в апреле 2014 года, но в 2015 году ушел с этого поста.