Акции «Мегафона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге

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Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»). Выкупу подлежат 128,5 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (соответствуют 20,8% акций компании) по $9,75 за бумагу. Период выкупа — с 16 июля до 22 августа. «МегаФон» также сделает предложение о выкупе акций всем акционерам кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и Газпромбанка (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).Делистинг на Лондонской бирже произойдет после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок, уточняет компания. Решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. Совет директоров «МегаФона» также заявил, что сохранение статуса публичной компании не является больше для нее приоритетом.