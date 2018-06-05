«Аэрофлот» собирается переучивать пилотов Минобороны для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet
5 июня 2018 20:24
Кроме того, «Аэрофлот» набирает командиров воздушных судов (КВС) и вторых пилотов гражданской авиации, имеющих опыт работы в России на этих должностях, а также иностранцев с налетом не менее 3 тыс. часов. Зарплата КВС составит до 650 тыс. руб. в месяц, говорится на сайте авиакомпании.
«В авиакомпании идет плановая работа по укомплектованию штатного расписания летных подразделений», — сообщил РБК представитель «Аэрофлота». По его словам, набор пилотов из Минобороны для переучивания на гражданские суда является распространенной практикой во всем мире. За последние десять лет в «Аэрофлот» принято более 200 пилотов из Вооруженных сил России, отметил он.
«Аэрофлот» одним из первых среди российских авиакомпаний официально объявил о проблеме дефицита пилотов. Глава перевозчика Виталий Савельев в прошлом июне говорил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше». Он также отмечал, что только из группы «Аэрофлот» (в нее входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора») ушли около полутора сотен пилотов, в том числе около 20 уволились из самого «Аэрофлота», а еще около 120 покинули его дочернюю авиакомпанию «Россия». Как сообщалось ранее, по данным Росавиации, в России 12 тыс. летчиков, а в 2016–2017 годах из российских авиакомпаний уволились 200 пилотов.
Впрочем, власти отрицали наличие проблемы дефицита. Так, например, курировавший транспорт вице-премьер Аркадий Дворкович прямо заявлял, что никакого дефицита пилотов нет. А в Минтрансе отмечали, что масштаб проблемы преувеличен. «Не так страшен черт, как его малюют», — говорил в июне прошлого года министр транспорта Максим Соколов. По его словам, в России, с точки зрения подготовки летного состава, «достаточно большой прием в вузы» — около тысячи человек в год. «Этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка», — добавил Соколов.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что практика привлечения пилотов из государственной авиации (Минобороны и других ведомств) характерна не только для России. У многих пилотов Воздушно-космических сил довольно большой налет, большой опыт полетов, в том числе в сложных метеоусловиях, говорит эксперт. «К тому же у большинства отменное состояние здоровья», — отмечает Пантелеев. По его словам, проще переучиваться тем, кто работал в военно-транспортной авиации, чем пилотам истребителей.
Руководитель отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что переучить военного летчика «гораздо проще», чем выучить специалиста с нуля. При этом далеко не каждый студент училища в итоге сможет стать пилотом, говорит эксперт.
Что касается отличия военных самолетов и как следствие других привычек летчиков, то Гусаров отмечает, что конструкция гражданских самолетов не позволяет особо маневрировать. «К тому же любое неадекватное поведение можно легко отследить», — уверяет эксперт.
Чтобы сохранить летный состав, «Аэрофлот» в прошлом году поднимал зарплату пилотам и вводил бонусы. Например, тем, кто приходит впервые, компания обещала разовые выплаты в размере 650 тыс. руб. для КВС и 350 тыс. руб. для второго пилота. А в минувшем феврале компания повысила зарплаты КВС до 650 тыс. руб.
Новые пилоты требуются «Аэрофлоту» и из-за расширения парка самолетов. В январе—мае этого года авиакомпания ввела в эксплуатацию 12 новых лайнеров. По данным на 1 июня парк «Аэрофлота» состоял из 236 воздушных судов.
Поиском пилотов занят не только «Аэрофлот», следует из разделов вакансий на сайтах других крупных авиакомпаний: S7, «Россия», «Волга-Днепр», «Победа», Utair, «Азимут», «Уральские авиалинии». Но о приеме пилотов из Минобороны и других ведомств у них не говорится. РБК отправил запросы в S7 и Utair, но обе пока не ответили.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 июня 2018 17:40
При этом он не исключил, что уже в текущем году объем ВВП России может превысить 100 трлн руб. Экономика региона
0
5 июня 2018 14:59
С 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо уменьшились на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну, кроме того, их не будут повышать с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на... Экономика региона
0
5 июня 2018 12:45
Подорожали яблоки и рыбные консервы. Экономика региона
0
Финансы и Банки
5 июня 2018 22:17
А также заблокировать саму карту. Для разблокировки карты раньше срока необходимо получить подтверждение клиента. Финансы и Банки
0
5 июня 2018 14:05
Минфин не учел в расчетах прогноз Росимущества, а правительство так и не приняло норматив о 50-процентной норме выплат дивидендов. Финансы и Банки
0
5 июня 2018 11:51
Электронная платформа Cбербанка обладает полным набором сервисов, необходимых для качественного обслуживания институциональных клиентов. Финансы и Банки
0
Строительство
28 мая 2018 17:25
Жить в современном жилье хотят все. И сделать это теперь возможно, так как всё большее количество застройщиков предлагают покупателям квартиры в новых... Строительство
50
18 мая 2018 11:17
Речь идет об участке в границах ул. Авроры, Дыбенко, Уссурийской и Сокольского переулка. Строительство
799
17 мая 2018 13:50
Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Строительство
306
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
319
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1542
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1467
Бизнес
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
446
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
154
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
429
Новости компаний
5 июня 2018 20:24
Авиакомпания одной из первых официально объявила о проблеме дефицита пилотов. Новости компаний
0
5 июня 2018 14:31
По данным СМИ, это связано с ростом цен на топливо в Симферополе. Новости компаний
0
5 июня 2018 09:53
Об этом свидетельствует динамика экспортных продаж предприятия. Новости компаний
0
5 июня 2018 08:29
Так как произойдет неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен. Новости компаний
0
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
196
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
119
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
129
Транспорт
5 июня 2018 11:57
Время в пути составит три с половиной часа. Транспорт
0
5 июня 2018 11:20
Россиян ждут трехдневные выходные. Транспорт
0
4 июня 2018 18:58
За исключением тех, что следуют по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Транспорт
0
4 июня 2018 13:23
Промышленники говорят, что не смогут в таких условиях нормально работать. Транспорт
0
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия