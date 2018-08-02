"Аэрофлот" назван лидером среди авиакомпаний с лучшими винами на борту

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"Аэрофлот" занял лидирующие позиции в конкурсе американского издания Global Traveler на лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российская авиакомпания удостоена первого места в номинации "Лучшее белое вино в бизнес-классе на международных рейсах". Высшую оценку экспертов получило южноафриканское вино La Capra Chenin Blanc 2016.Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах". В обеих номинациях ведущая авиакомпания России опередила таких мощных конкурентов, как United Airlines, Delta Air Lines, British Airways, Brussels Airlines, All Nippon Airways.К слову, всемирно известное американское издание о путешествиях Global Traveler проводит конкурс "Вина на крыле" с 2004 года. Ежегодное состязание проходило в Нью-Йорке. Были представлены пять образцов вин: два красных, два белых и одно игристое, или шампанское. В состав жюри вошли сомелье, владельцы винных магазинов и производители вина. Судьи оценивали каждый из образцов по результатам "слепой" дегустации.