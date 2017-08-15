Я нашел ошибку
Главные новости: 
АВТОВАЗ запустил конвейеры после летних каникул
АВТОВАЗ запустил конвейеры после летних каникул
Самарские росгвардейцы покорили Эльбрус
Самарские росгвардейцы покорили Эльбрус
В Самаре реставрируют фонтан в сквере «30 лет Победы»
В Самаре реставрируют фонтан в сквере «30 лет Победы»
В Тольятти полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время демонтажа киосков
В Тольятти полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время демонтажа киосков
В Самарской области разыскивают сызранца, пропавшего 19 июля
В Самарской области разыскивают сызранца, пропавшего 19 июля
В поселке Старосемейкино в реке Сок утонула женщина Около берега она запуталась в водорослях.
В поселке Старосемейкино в реке Сок утонула женщина
В районе ТЦ «Мега» Chevrolet Niva сбила мотоциклиста
В районе ТЦ «Мега» Chevrolet Niva сбила мотоциклиста
В Похвистневском районе сгорело 60 кв. метров надворных построек
В Похвистневском районе сгорело 60 кв. метров надворных построек
сегодня  Вторник, 15 августа, 12:00
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/08:
USD 59.8
-0.39
EUR 70.66
-0.09
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ запустил конвейеры после летних каникул

15 августа 2017 11:45
19
АВТОВАЗ запустил конвейеры после летних каникул
Также возобновил работу конвейера GM-АВТОВАЗ.

АВТОВАЗ 14 августа возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска, который проходил с 24 июля по 13 августа. Вместе с АВТОВАЗом из корпоративного отпуска выходит автозавод LADA Ижевск.

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ проводилась плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 166733 машины, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, 14 августа возобновил работу конвейера GM-АВТОВАЗ, который также находился  в корпоративном отпуске с 24 июля по 13 августа. В период плановой остановки конвейера на предприятии проводилось профилактическое обслуживание оборудования. С сегодняшнего дня завод работает в обычном режиме. По итогам семи месяцев 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 16852 автомобиля (-1%), пишет Автосреда.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
14 августа 2017  11:54
ОЭЗ «Тольятти» вошла в июльский рейтинг Фонда «Петербургская политика»
ОЭЗ «Тольятти» вошла в июльский рейтинг Фонда «Петербургская политика»
Самарскую ОЭЗ выделили среди 76 российских проектов. Экономика региона
200
11 августа 2017  09:59
Семь лет назад был дан старт проекту ОЭЗ «Тольятти»
Семь лет назад был дан старт проекту ОЭЗ «Тольятти»
Сегодня в ОЭЗ запущено семь заводов. Экономика региона
270
10 августа 2017  22:16
В южных районах уборка озимых закончится на этой неделе.
Аграрии Самарской области намерены собрать рекордный урожай озимых
В южных районах уборка озимых закончится на этой неделе.  Экономика региона
400
Весь список
Финансы и Банки
14 августа 2017  16:35
В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом т
Сбербанк Бизнес Онлайн теперь доступен для незрячих предпринимателей
В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платёжных поручений,... Финансы и Банки
205
11 августа 2017  13:39
Сбербанк открыл в Саратове офис будущего
Сбербанк открыл в Саратове офис будущего
Главное отличие нового формата - отсутствие операций с наличными денежными средствами. Финансы и Банки
247
10 августа 2017  17:17
Основными драйверами стали доступная ипотека и безналичные операции.
Поволжский банк подвел итоги деятельности за первое полугодие
Основными драйверами стали доступная ипотека и безналичные операции.  Финансы и Банки
652
Весь список
Строительство
11 августа 2017  20:23
Интернет-магазин elektrika.ua - лучшие цены на электротовары
Интернет-магазин elektrika.ua - лучшие цены на электротовары
 Современный человек очень слабо может представить свою жизнь без использования в быту различного рода электрической продукции. Строительство
66
11 августа 2017  20:19
Купить квартиру в ЖК Митино от застройщика
Купить квартиру в ЖК Митино от застройщика
 Подавляющее большинство людей, проживающих в крупных городах, желают иметь загородный дом, либо квартиру в более умиротворенном месте, поближе к природе и... Строительство
58
11 августа 2017  12:49
В шести районах Самары снесут ветхие дома
В шести районах Самары снесут ветхие дома
Все работы нужно будет выполнить до 31 октября. Строительство
466
Весь список

Новости

Преимущества вибропрессованного метода изготовления бетонных изделий
14.08.2017
Преимущества вибропрессованного метода изготовления бетонных изделий
 Если вас интересуют  изделия из бетона , то завод вибропрессованных изделий Lateres...
01.08.2017
Итальянская плитка для ванной
 Лучшим решением для оформления ванной комнаты является керамическая плитка....
23.07.2017
Выбор шуруповерта
 В тех случаях, когда отвертка не способна выполнить свою задачу, на помощь...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
597
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
719
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1694
Весь список
Бизнес
4 августа 2017  06:38
Локальные очистные сооружения для АЗС, автостоянок, моек
 Локальные системы очистки отличаются стоимостью, конструкцией, материалом и размерами. Такие сооружения необходимы на автостоянках и заправочных станциях. Бизнес
100
3 августа 2017  13:49
В Самарской области приобрели патент 3130 индивидуальных предпринимателей Треть из них ведут бизнес в Самаре.
В Самарской области приобрели патент 3130 индивидуальных предпринимателей
Треть из них ведут бизнес в Самаре. Бизнес
326
1 августа 2017  18:15
Тольяттинский олигахр, скрывающийся от правосудия в Лондоне, замешан в убийстве?
Тольяттинский олигарх, скрывающийся от правосудия в Лондоне, замешан в убийстве?
 Владельца «Тольяттиазота» обвинили в устранении ненужной свидетельницы членами группировки «Фантомасы» Бизнес
1093
Весь список


Новости компаний
15 августа 2017  11:45
АВТОВАЗ запустил конвейеры после летних каникул
АВТОВАЗ запустил конвейеры после летних каникул
Также возобновил работу конвейера GM-АВТОВАЗ. Новости компаний
19
14 августа 2017  13:17
В Красноярском районе Самарской области выявлены факты безучетного потребления электроэнергии
В Красноярском районе Самарской области выявлены факты безучетного потребления электроэнергии
В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети. Новости компаний
174
11 августа 2017  20:15
Металлопрокат в розницу в Минске
Металлопрокат в розницу в Минске
 Металлопрокат является широко востребованным практически во всех сферах промышленности, а также жизнедеятельности человека - строительство, машиностроение,... Новости компаний
49
11 августа 2017  09:27
Сетевые компании Самарской области задолжалди за электроэнергию порядка полумиллиарда рублей
Сетевые компании Самарской области задолжалди за электроэнергию порядка полумиллиарда рублей
Компании не торопятся закрывать задолженность перед «МРСК Волги». Новости компаний
188
Весь список
IT и Коммуникации
3 августа 2017  17:25
Товары для одностраничников оптом
Товары для одностраничников оптом
 Одностраничный сайт создаётся в основном для коммерческих целей. Это даёт возможность продать какие-то товары. Но, для того, чтобы их продать, их сначала нужно... IT и Коммуникации
87
31 июля 2017  16:49
Сервера для компьютерных игр
Сервера для компьютерных игр
 Компьютерные игры пользуются большой популярностью среди большого количества людей. Многие любят играть и тратят на это большое количество своего времени.  IT и Коммуникации
97
12 июля 2017  15:45
Преимущества промокодов
Преимущества промокодов
 В большинстве достойных компаний есть не только собственные магазины, но и достойные внимания интернет-площадки. Все дело в том, что именно в онлайн сервисах... IT и Коммуникации
127
Весь список
Транспорт
14 августа 2017  19:03
Преимущества развозки персонала
Преимущества развозки персонала
 Если руководство фирмы заботится о своих сотрудниках, то и прибыльность компании, а также самого производства - на высоте.  Транспорт
31
14 августа 2017  18:58
Особенности ремонта сколов лобового стекла
Особенности ремонта сколов лобового стекла
 Стекло отличается своей структурой, а также степенью прочности. Поэтому при нарушении структуры, в результате напряжение сплошной поверхности стекла... Транспорт
36
14 августа 2017  10:28
В Самаре меняется расписание электричек
В Самаре меняется расписание электричек
Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Транспорт
186
14 августа 2017  10:17
В Самаре до Рождествено» направят дополнительный рейс парома
В Самаре до Рождествено направят дополнительный рейс парома
Он появился в связи с изменением порядка организации погрузки. Транспорт
207
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
293
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7093
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1348
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5371
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1764
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2796
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
452
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2207
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1990
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1611
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1779
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5592
Весь список

Мероприятия
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Стартовала регистрация на V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» – 2017
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Весь список
Популярное
за сегодня

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

713

В Самаре сотрудники Росгвардии провели рейд в акватории Волги

179

Прокуратура проверит самарский ТЦ «Апельсин», где со второго этажа упала девочка

141
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4886

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3674

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2110
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда