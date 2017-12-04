АВТОВАЗ вернул скидки за утилизацию
4 декабря 2017 12:16
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Крупнейший российский автопроизводитель возобновил в декабре программу утилизации автомобилей (скидка при сдаче автохлама), свернутую два месяца назад, пишет газета «Ведомости». Одновременно с этим в декабре была продлена программа trade-in.
Отказ АВТОВАЗа от скидок на утилизацию в октябре объяснялся низкой популярностью: большую часть автохлама люди сдали в прошлом году и сейчас примерно 90% продаж по программе обновления парка идет через схему trade-in, говорил один из дилеров. Почему сейчас завод вернул утилизацию, представитель предприятия не объяснил.
Издание отмечает, что если раньше в программе утилизации АВТОВАЗа участвовали все или большинство моделей, то в декабре скидку в размере 30 000 руб. можно получить только на внедорожник Lada 4x4 (в разных модификациях). Рекомендованные розничные цены на модель начинаются с 475 900 руб.
АВТОВАЗ, видимо, хочет оптимизировать склады в регионах — в Москве они нормальные, говорит топ-менеджер одной из дилерских компаний. Небольшой избыток Lada 4x4 есть, подтверждает топ-менеджер крупного регионального дилера российской марки. Модель морально устарела, но по-прежнему популярна, ведь в России у нее нет прямых конкурентов — внедорожников по схожей цене, добавляет он.
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