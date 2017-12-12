Жителей Самарской области привлекают к административной ответственности за хищения электроэнергии

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» совместно с правоохранительными органами ведут активную борьбу с недобросовестными потребителями электроэнергии. Только за последние 3 месяца 27 энерговоров не только компенсировали ущерб электросетевой компании, но и были привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».Энергетики выявляют факты безучетного потребления электроэнергии в ходе рейдов. Так, в рамках очередного планового обхода потребителей, в Сергиевском районе было выявлено сразу 3 случая хищения электроэнергии. Энергетики составили акт о безучетном потреблении, направили документы в сбытовую организацию для перерасчета, а также передали материалы по выявленным случаям в полицию. Расхитители не только полностью оплатили всю украденную электроэнергию, но и заплатили по 10 000 рублей штрафа за самовольное подключение к сетям. К слову, если бы один из энерговоров похитил электроэнергии больше, чем на 250 000 рублей, то вместо штрафа мог бы понести и уголовное наказание по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), а если бы недобросовестным потребителем оказалось должностное лицо - по ст. 201 УК РФ.Борьба с хищением электроэнергии в «Самарских распределительных сетях» является одной из приоритетных задач. Безучетное потребление приводит к огромным потерям в энергосистеме региона и негативно отражается на добросовестных потребителях - снижается качество электроэнергии, происходят скачки напряжения в сети. Самые распространенные способы хищения – «заряженные» счетчики и набросы на провода воздушных линий. Причем если в первом случае энергетики несут серьезные потери, то во втором сами энерговоры рискуют своей жизнью и здоровьем.Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.