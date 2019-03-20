Яндекс создал приложение для покупки продуктов из дома

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Суть в том, что пользователь сможет заказать онлайн товары в магазинах и оформить самовывоз, а потом просто прийти и забрать их.В конце мая мы запускаем бета-версию, а полноценный сервис появится осенью 2019 года. Сейчас мы активно привлекаем региональные и федеральные розничные сети.Кроме того, пользователь сможет выбрать способ покупки — оформить доставку или забрать заказ у ретейлера непосредственно в магазине. Также появится возможность самостоятельное сканировать штрихкоды товара и оплачивать его при помощи приложения, что позволит избежать прохода через кассу магазина. Перечень опций может расширяться в зависимости от возможностей конкретного партнёра— Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями Яндекс.МаркетВ самом приложении Суперчек можно будет не только оформить заказ, но и создать список покупок. А также сравнить цены в разных магазинах и получить рекомендации на основе предпочтений.На старте будет доступно около 30 сетевых магазинов, к концу 2019 года их число должно вырасти до 100. Среди них уже есть «Азбука Вкуса», о планах присоединиться высказались в «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт».