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Яндекс создал приложение для покупки продуктов из дома

20 марта 2019 21:44
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Суть в том, что пользователь сможет заказать онлайн товары в магазинах и оформить самовывоз, а потом просто прийти и забрать их.
Яндекс планирует в ближайшее время запустить сервис «Суперчек», который избавит покупателей в магазинах от очередей, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

Суть в том, что пользователь сможет заказать онлайн товары в магазинах и оформить самовывоз, а потом просто прийти и забрать их.

В конце мая мы запускаем бета-версию, а полноценный сервис появится осенью 2019 года. Сейчас мы активно привлекаем региональные и федеральные розничные сети.

Кроме того, пользователь сможет выбрать способ покупки — оформить доставку или забрать заказ у ретейлера непосредственно в магазине. Также появится возможность самостоятельное сканировать штрихкоды товара и оплачивать его при помощи приложения, что позволит избежать прохода через кассу магазина. Перечень опций может расширяться в зависимости от возможностей конкретного партнёра

— Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями Яндекс.Маркет

В самом приложении Суперчек можно будет не только оформить заказ, но и создать список покупок. А также сравнить цены в разных магазинах и получить рекомендации на основе предпочтений.

На старте будет доступно около 30 сетевых магазинов, к концу 2019 года их число должно вырасти до 100. Среди них уже есть «Азбука Вкуса», о планах присоединиться высказались в «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт».
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Комментарии



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