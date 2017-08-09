X5 Retail Group потратит 400 миллионов, чтобы соблюсти условия запрета на въезд большегрузов в Самару
9 августа 2017 12:37
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X5 Retail Group придется потратить около 400 млн рублей на малотоннажные автомобили, чтобы соблюсти условия запрета на въезд большегрузов в Самару, принятый самарской губернской думой. Об этом сообщил заместитель директора Волжского филиала группы компаний Алексей Сорокин, пишет "ФедералПресс".
По словам Сорокина, единовременные расходы на приобретение и аренду автотранспорта составят около 300 млн рублей, а регулярные траты на содержание обновленного парка – 10 млн рублей в месяц. Общий объем расходов за время действия закона составит приблизительно 400 млн рублей.
Напомним, самарская губернская дума приняла в двух чтениях закон, ограничивающий въезд большегрузного транспорта в Самару. Документ предполагает, что автомобили тяжелее восьми тонн смогут въезжать в черту города только после 22:00 и 6:00. Исключения предусмотрены для авто, задействованных в подготовке к ЧМ-2018, дорожных работах, и транспорта экстренных служб. Против выступили строители, промышленники и ретейлеры: запрет потребует дополнительных расходов на логистику. Министерство транспорта Самарской области объявило, что уточнения к закону (схема улиц, по которым дневной въезд большегрузов будет разрешен) будут разработаны отдельно, при участии всех заинтересованных сторон. Отметим, ранее представители ретейлеров заявляли, что в рабочую группу при самарском минтрансе их не пригласили.
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