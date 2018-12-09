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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta

9 декабря 2018 11:37
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В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta Представленный рендер является предварительной версией салона.
Представленный рендер является предварительной версией салона.

Видеоблоггер Сергей Энергетик на своем YouTube канале случайно рассекретил рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Об этом сообщила «Российская газета».

Фотографией с ним поделился один из подписчиков. Как стало известно, она была сделана на закрытой презентации для владельцев Lada Vesta и была посвящена новому салону модели Vesta FL.

При этом издание отмечает, что представленный рендер является предварительной версией салона. Финальный вариант интерьера наверняка будет отличаться, пишут "Известия".

Фото: Global Look Press
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