В Сети рассекретили рендер нового интерьера Lada Vesta
9 декабря 2018 11:37
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Видеоблоггер Сергей Энергетик на своем YouTube канале случайно рассекретил рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Об этом сообщила «Российская газета».
Фотографией с ним поделился один из подписчиков. Как стало известно, она была сделана на закрытой презентации для владельцев Lada Vesta и была посвящена новому салону модели Vesta FL.
При этом издание отмечает, что представленный рендер является предварительной версией салона. Финальный вариант интерьера наверняка будет отличаться, пишут "Известия".
Фото: Global Look Press
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