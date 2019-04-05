В Самарской области ликвидирован учебный пожар

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По легенде учений на промывочно-пропарочной станции (ППС) Сызрань Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) произошла утечка нефтепродуктов из вагона-цистерны. Начался пожар, который охватил территорию, прилегающую к железнодорожным путям.«Такие тренировки помогают совершенствовать навыки ликвидации чрезвычайных ситуаций и отрабатывать комплекс совместных действий сотрудников нашего предприятия. Кроме того, мы убедились в том, что службы спасения и работники станции оперативно получают информацию о происшествии, а сама производственная площадка оснащена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и пожаротушения. Подводя итоги учений, с уверенностью могу сказать, что все наши сотрудники точно знают, что нужно делать во время ЧС», – подчеркнул руководитель учений, главный инженер ППС Сызрань Александр Юртаев.Сразу после оповещения о пожаре работники станции вызвали на место происшествия аварийно-спасательные службы. Затем они локализовали место разлива и возгорания нефтепродуктов с помощью специализированного оборудования. Через несколько минут на ППС Сызрань прибыли пожарные, ликвидировали условный пожар. Остатки нефтепродуктов были полностью удалены работниками ППС с поверхности почвы.В учениях приняли участие более 40 человек. Это специалисты ППС, «7 отряда федеральной противопожарной службы» Главного управления МЧС России по Самарской области, аварийно-спасательного формирования «Спасатель». Тренировка проходила под контролем экспертов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПГК.