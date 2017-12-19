В Самаре средняя стоимость "незамерзайки" одна из самых низких по стране
19 декабря 2017 13:09
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Юла проанализировала где в России самый высокий спрос и цены на зимние стеклоомыватели. С приходом холодов в России ожидаемо растет спрос на зимние стеклоомыватели. С начала сентября до середины декабря продажи незамерзайки в России выросли в 3 раза.
При этом цена на “незамерзайку” на автозаправках примерно в 3,5 раза выше, чем на сервисах бесплатных объявлений. Так, если средняя стоимость 5-ти литров стеклоомывателя на заправке в Москве составляет 373 рубля, ее стоимость на Юле - 106 рублей. Кроме того, обычно на заправках “незамерзайку” продают в 4 литровых бутылках, а на досках объявлений предлагают 5-литровый объем.
Самый высокий спрос на “незамерзайку” по данным Юлы замечен в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Меньше всего продаж, начиная с сентября этого года было в Липецке, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске и Краснодаре.
Самые высокие средние цены на зимние стеклоомыватели на Юле - в Петрозаводске (320 рублей за 5 л), Петропавловске-Камчатском (250 рублей), Красноярске (178 рублей), а также в Московской области (175 рублей). В Москве и Санкт-Петербурге средняя цена на них - 106 и 141 рубль соответственно. Самая низкая средняя цена на “незамерзайку” - в Самаре, Липецке (по 100 рублей за 5 л), Тюмени (98 рублей) и Краснодаре (90 рублей).
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