В Самаре на "Прогрессе" началось производство последней ракеты "Союз" с украинскими компонентами
17 августа 2018 10:56
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Ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к производству последней ракеты "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие, после чего полностью перейдет на изготовление ракет "Союз-2" с российскими компонентами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты "Союз". Сейчас на завершающей стадии производства находится одна ракета "Союз-ФГ", а ещё одна – находится в заделе, для нее сейчас идёт заказ комплектующих и сборка отдельных узлов", — рассказал собеседник агентства.
До завершения эксплуатации этой модификации ракеты осталось шесть пусков. Их предполагается совершить в течение 2018-2019 годов и с начала 2020 года запускаться будут только ракеты-носители семейства "Союз-2" — "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".
В ракетах "Союз-ФГ" используется система управления, своеобразная нервная система и мозг украинского производства. В ракетах "Союз-2", которые начали разрабатываться в начале 2000-х, было решено использовать систему управления российского производства.
Также сообщалось, что в 2018 году Воронежский механический завод начнет выпуск отечественных шар-баллонов для ракет "Протон" и "Ангара", разгонных блоков "Фрегат" и "Бриз". Ранее они производились на Украине.
Фото pixabay.com
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